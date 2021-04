Nouvelles de bébé Harry et Meghan: L’annonce de naissance de sa fille sera différente de celle d’Archie | Royal | Nouvelles

Meghan Markle, 39 ans, le prince Harry, 36 ans, et leur fils Archie Harrison, un, sont basés en Californie depuis le printemps dernier. La famille a acheté et emménagé dans un manoir de 11 millions de livres sterling à Santa Barbara l’été dernier et devrait y rester pour se préparer à accueillir son nouveau membre, une petite fille. Plus tôt cette année, Meghan et Harry ont confirmé qu’ils attendaient leur deuxième enfant et ont révélé le sexe du bébé lors de leur entretien avec Oprah Winfrey le mois dernier.

Beaucoup de choses ont changé pour les Sussex depuis qu’ils ont accueilli leur premier fils Archie Harrison dans le monde le 6 mai 2019.

Au moment de la naissance d’Archie, Meghan et Harry étaient tous deux encore des membres actifs de la monarchie et ont dû s’en tenir à certaines traditions dans les semaines et les mois qui ont suivi l’arrivée d’Archie.

La naissance d’Archie a été confirmée par une annonce officielle, tout comme le protocole pour les bébés royaux et Harry a parlé aux journalistes quelques heures seulement après l’arrivée de son fils.

Puis dans les jours qui ont suivi, Meghan et Harry sont sortis pour une séance photo de presse officielle avec leur fils nouveau-né et ont confirmé son nom au public après avoir rencontré la reine.

Archie a également eu un baptême royal traditionnel à Windsor.

Et alors qu’à l’époque les parents étaient critiqués pour ne pas avoir révélé l’identité des parrains et marraines de leur fils et pour avoir gardé la cérémonie hors de la vue du public, l’événement était encore traditionnel à bien des égards.

Archie portait la robe de baptême en dentelle Honiton qui a été portée par tous les bébés royaux depuis l’époque de la reine Victoria et le baptême a été suivi par des membres supérieurs de la famille royale.

Les Sussex ont partagé un certain nombre de photos de la journée avec les fans sur leur compte Instagram Sussex Royal maintenant disparu.

Alors que Meghan et Harry étaient sans doute plus protecteurs de la vie privée de leur fils que d’autres parents royaux comme William et Kate, ils n’auront aucune obligation de partager des détails avec le public lorsque leur fille arrivera.

Meghan et Harry ont démissionné de leurs fonctions de membres de la famille royale en mars 2020 et il a depuis été confirmé qu’ils ne reviendront pas en tant que membres actifs de la monarchie.

Le couple est maintenant en fait des citoyens privés capables d’opérer en dehors du protocole royal, comme l’a montré clairement leur entretien sensationnel avec Oprah Winfrey le mois dernier.

Bien qu’ils puissent choisir de célébrer la naissance de leur fille avec des fans comme ils le souhaitent, ils ne seront sous aucune pression pour avoir une séance photo officielle ou pour faire une annonce officielle.

Interrogé sur le sexe du bébé par Oprah, le couple a répondu « c’est une fille ».

Partageant son enthousiasme à l’idée de découvrir qu’il avait une fille, Harry dit: « Pour avoir un garçon et une fille, que demander de plus? » Maintenant, nous avons notre famille, nous quatre et nos deux chiens. «

Le deuxième enfant de Meghan et Harry sera né aux États-Unis et devrait avoir la citoyenneté américaine.

Elle sera 8e sur le trône et même si elle aura droit à un titre de princesse lorsque son grand-père, le prince Charles, 72 ans, deviendra roi, elle ne sera pas liée par les mêmes traditions royales qu’Archie suivait sa naissance.