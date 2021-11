Nouvelles de Birmingham: Un couple vivant de Greggs et dormant dans une voiture face à Noël est bloqué | Royaume-Uni | Nouvelles

Judd Day et Jade Wass dorment actuellement dans leur Ford Focus après une dispute sur le logement pendant que leurs deux enfants sont gardés par des proches. Le couple affirme avoir été forcé de se laver dans les éviers des supermarchés et même dans la mer, ajoutant qu’ils survivent avec des sandwichs Greggs ou des plats à emporter.

Ils avaient déménagé à Birmingham pour se rapprocher de la famille de Judd, mais après des problèmes avec leur appartement, ils ont décidé de retourner dans leur ville natale de Middlesbrough en septembre, pensant qu’ils seraient relogés.

Cependant, des complications avec le conseil local les ont laissés coincés depuis et face aux fêtes de fin d’année dans leur moteur.

Jade, 26 ans, a déclaré au Sun: « Nous serons probablement ici pour Noël, mais nous ne voulons pas l’être.

« Nous avons supplié le conseil de nous placer dans un hébergement d’urgence, ce qu’ils ont fait pendant deux nuits avant de nous faire partir.

« C’est embarrassant de voir des gens passer et nous regarder et se moquer de nous. Ils devraient se mettre à notre place et voir ce qu’ils ressentent », a-t-elle ajouté.

Judd a ajouté: « Nous avons acheté des sprays corporels et des shampooings et nous sommes allés à Morrisons pour nous laver.

« Nous portons des paires de chaussettes pendant trois jours parce que nous n’avons pas de machine à laver. S’ils nous donnent une maison et que nous avons notre argent de poche, nous serions en mesure de faire des achats appropriés. »

Judd a expliqué que le couple avait environ 15 à 20 £ par jour à dépenser en essence pour se déplacer, acheter de la nourriture et garder le moteur allumé la nuit.

EN SAVOIR PLUS SUR L’AUGMENTATION DES PRIX MOYENS DES MAISONS AU ROYAUME-UNI

Selon le couple, les gens ont suggéré de rester dans un B&B, mais Judd et Jade disent qu’ils ne pouvaient se le permettre que pendant 10 jours.

« Que ferions-nous après cela ? demanda Judd.

Le couple affirme que des policiers ont frappé à leurs fenêtres en leur disant de déplacer leur voiture, mais les résidents locaux ont été plus favorables.

Et parce que leurs deux enfants, âgés de trois et six ans, sont hébergés chez des proches, ils ne voient leurs parents que tous les quinze jours.

Jade a déclaré qu’il était « horrible » de ne pas voir ses enfants et que le fait d’être séparé avait aggravé leur situation désastreuse « encore pire ».

Elle a déclaré: « Je les vois environ une fois par quinzaine et ça me tue absolument. »

Jade a ajouté que Judd ne peut pas travailler à cause de ses problèmes de santé mentale et de ses difficultés.

« Nous recevons 500 £ par mois, puis Judd reçoit 348 £ supplémentaires. Je ne peux pas travailler non plus parce que j’ai de gros problèmes de dos après un grave accident de voiture, donc médicalement je ne peux pas. » elle a dit.