Nouvelles de Birmingham : une voiture heurte et tue un enfant sur un passage clouté à l’extérieur de l’école primaire | Royaume-Uni | Nouvelles

La jeune fille, âgée de trois ans, a été heurtée jeudi après-midi sur un passage piéton devant l’école. L’incident a eu lieu juste avant 14h40 près de l’école Olive à Birmingham. Un homme de 24 ans a été arrêté, soupçonné d’avoir causé la mort par conduite dangereuse.

Les services d’urgence ont trouvé la fille avec sa famille sur Reddings Lane.

La petite fille a ensuite été emmenée à l’hôpital pour enfants de Birmingham, mais est décédée peu de temps après.

Une partie de la rue reste bouclée après l’incident.

Un scooter pour enfant a également été aperçu près du passage à niveau à la suite de l’incident tragique.

Un porte-parole de la police des West Midlands a déclaré: « Il est entendu que la jeune fille utilisait un passage piéton lorsqu’elle a été heurtée par une Ford Galaxy argentée juste avant 14h40 aujourd’hui.

« Le conducteur de la voiture ne s’est pas arrêté au passage à niveau, mais les agents ont rapidement recueilli des témoignages et des déclarations et ont arrêté un homme de 24 ans soupçonné d’avoir causé la mort par conduite dangereuse après avoir localisé son véhicule dans le secteur.

« La famille de la jeune fille était avec elle au moment de la tragédie. »

L’inspecteur par intérim Paul Hughes, de l’unité d’enquête sur les collisions graves de la police des West Midlands, a déclaré: « La mort tragique d’un si jeune enfant est profondément attristant. Nos pensées vont à la famille de la jeune fille en cette période incroyablement pénible.

Un porte-parole du West Midland Ambulance Service a confirmé : « Nous avons été appelés à 14 h 38 cet après-midi pour signaler une collision entre une voiture et un piéton.

« Nous avons envoyé deux ambulances, un ambulancier paramédical, la voiture de soins intensifs de l’ambulance aérienne des Midlands et l’ambulance aérienne des Midlands de Cosford.

« A notre arrivée, nous avons découvert un patient, qui était un enfant.

« Ils ont été soignés pour des blessures graves et emmenés à l’hôpital pour enfants de Birmingham par ambulance terrestre. »

Toute personne ayant des informations peut contacter la police en appelant le 101.

Citez le numéro de journal 2641 du 11 novembre.