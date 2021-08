Nouvelles de Blackpool: Une femme fait exploser une horrible escapade d’un week-end « pas digne des animaux » | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Carly Denham, d’East Derby, a parlé de ses “vacances de l’enfer” alors qu’elle et huit autres invités organisaient un week-end au New Royal Windsor Hotel à Blackpool. Le groupe de neuf personnes, dont plusieurs enfants, a réservé deux chambres à l’hôtel de la promenade du 13 au 15 août et aurait été confronté à des conditions de vie épouvantables.

À son arrivée après un voyage de deux heures, le groupe a immédiatement été informé qu’il ne pouvait pas s’enregistrer pour son séjour de 548 £ car l’une des chambres avait du verre brisé à l’intérieur, a déclaré Mme Denham à Lancashire Live.

Elle a déclaré: “À la minute où nous avons traversé, j’ai juste pensé” oh mon dieu “, je me suis tourné vers mon ami et nous avons tous les deux pensé, qu’est-ce que c’est?”

Dans un communiqué, l’hôtel a déclaré que le groupe avait été informé que la chambre avait “des dommages importants causés par les clients précédents” et qu’ils feraient de leur mieux pour arranger les choses.

Lorsque la chambre est devenue disponible, Mme Denham a affirmé qu’un miroir brisé avait été jeté par la fenêtre et qu’il y avait des fragments de verre « partout ».

Pour aggraver les choses, elle a affirmé que l’électricité était tombée en panne, qu’il n’y avait pas de rouleaux de papier toilette dans la salle de bain et qu’une bouilloire était connectée à une prise de courant sur le sol.

Mme Denham a insisté lorsque son amie a signalé l’incident à un membre masculin du personnel qu’il ne voulait pas savoir et a affirmé qu’on lui avait dit de débourser 50 £ supplémentaires si elle voulait changer de chambre.

Mme Denham a déclaré: «Elle est descendue pour le signaler, il était monté et lui avait dit que la pièce avait été détruite et que ce n’était pas de sa faute.

“Si elle voulait déplacer les enfants dans des pièces séparées – comme si c’était quelque chose que vous feriez – alors elle devrait payer 50 £, même si elle venait de payer 300 £ pour la chambre.”

Le groupe a décidé qu’ils passeraient la majeure partie de leur séjour à l’extérieur de l’hébergement et exploreraient Blackpool en raison de “l’expérience horrible”, a déclaré Mme Denham.

L’expérience des vacanciers s’est ensuite détériorée davantage lorsque la carte bancaire de Mme Denham a été refusée sur la jetée de Blackpool après qu’elle aurait été facturée une pénalité de 50 £ par l’hôtel.

Le New Royal Windsor Hotel a déclaré que les frais étaient liés à la détection de fumée de cigarette dans la chambre, ce que nie Mme Denham.

Mme Denham a déclaré: «Je suis rentrée à la maison et je pleurais, je me sentais tellement mal pour mes enfants. Je m’excusais auprès de mes propres enfants parce que je me demandais à quoi je viens d’emmener mes enfants.

“Je ne laisserais même pas un animal dormir là-dedans, un rat ne pourrait même pas dormir là-dedans.”

Mme Denham a depuis créé un groupe Facebook sur son expérience à l’hôtel et a été inondée de messages d’autres clients mécontents.

Dans un communiqué, le Royal Windsor Hotel s’est excusé auprès des clients, mais a réitéré que les neuf membres du groupe avaient été informés des problèmes liés à la chambre à leur arrivée.

L’hôtel a déclaré: «Dans le premier cas, les clients se sont vu offrir des boissons au bar et ont été informés que la chambre avait subi des dommages importants causés par les clients précédents.

« Nous avons informé les clients que même si l’hôtel était complet, ils pouvaient trouver un autre logement ou attendre et nous ferions de notre mieux pour les accueillir.

Concernant l’amende de 50 £ infligée à Mme Denham, l’hôtel a ajouté: “Nos femmes de ménage sont venues et ont signalé à la réception l’odeur de cigarettes dans cette chambre particulière dans laquelle les invités séjournaient. On a dit aux invités que notre politique exige un paiement de £ 50 comme amende pour avoir fumé dans la chambre.

L’hôtel a également présenté des excuses aux clients et a reconnu qu’il y avait des problèmes à régler. Ils ont déclaré: “Nous nous excusons et sommes vraiment désolés d’apprendre que nos autres clients étaient contrariés. Nous faisons de notre mieux pour améliorer la qualité et le service de cet hôtel.

“Notre hôtel est déjà en cours de rénovation, ce qui, avec la formation continue du personnel, améliorera considérablement notre standard et notre service pendant la période hivernale.”