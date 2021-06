Nouvelles de Boris Johnson: le PM a dit d’ignorer les rebelles conservateurs et de NE PAS annuler la réduction de l’aide étrangère | Politique | Nouvelles

L’année dernière, le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab a déclaré que le Royaume-Uni réduirait les dépenses d’aide de 0,7% du revenu national à 0,5% – une réduction de plus de 4 milliards de livres sterling. Le gouvernement a déclaré que la pandémie de Covid en cours signifiait que des décisions difficiles mais nécessaires étaient nécessaires pour protéger les finances publiques sous pression. Mais plus d’une douzaine de députés d’arrière-ban du Parti conservateur – y compris le prédécesseur de Boris Johnson en tant que Premier ministre, Theresa May – sont fermement contre le plan et espèrent forcer une nouvelle législation pour voir les dépenses d’aide étrangère augmenter dès l’année prochaine.

Le groupe, dirigé par l’ancien whip en chef conservateur Andrew Mitchel, a déposé un amendement qui obligerait les ministres à rétablir un objectif juridiquement contraignant de dépenser 0,7% du revenu national à partir de janvier 2022.

Le projet de loi sera renvoyé à la Chambre des communes pour un examen plus approfondi lundi, le président Sir Lindsay Hoyle décidant ensuite si l’amendement devait passer à l’étape suivante. Au total, 45 députés conservateurs sont nécessaires pour que l’amendement soit adopté.

Mais dans notre dernier sondage, M. Johnson a été massivement exhorté par les lecteurs d’Express.co.uk à se battre contre les plans des rebelles conservateurs.

Le sondage, qui s’est déroulé du jeudi 3 juin à 13 h 30 au vendredi 4 juin à 8 h 30, demandait : « Boris devrait-il annuler ses plans de réduction de l’aide étrangère et faire payer 0,7 % au Royaume-Uni ?

Un énorme 95% (10 625 lecteurs) a soutenu le Premier ministre pour s’en tenir à son plan et ignorer la rébellion croissante de ses propres députés d’arrière-ban.

Les cinq pour cent restants (559 lecteurs) n’étaient pas d’accord, tandis que moins d’un pour cent (49 lecteurs) étaient indécis.

Les lecteurs de Furious Express.co.uk ont ​​exhorté M. Johnson à supprimer complètement les contributions à l’aide étrangère du Royaume-Uni et à les dépenser pour la Grande-Bretagne à la place.

Réagissant à notre histoire initiale, une personne a écrit : « Premièrement, Mme May est une ancienne Premier ministre pour une raison. Partez.

Plusieurs autres ont attaqué des députés d’arrière-ban conservateur pour s’être rebellés contre les plans de réduction des contributions à l’aide étrangère.

Une personne a commenté : « Les conservateurs rebelles sont bien en décalage avec l’opinion publique à ce sujet !

Un autre a ajouté : « Coupez-le à zéro et publiez les noms de tout député qui vote contre. »

S’exprimant sur la rébellion croissante contre le plan de réduction de l’aide étrangère, le whip en chef conservateur a déclaré: «Chaque membre de la Chambre des communes a été élu sur la base d’un manifeste très clair promettant de respecter cet engagement.

« J’ai exhorté à plusieurs reprises le gouvernement à respecter la loi et j’ai imploré les ministres de reconsidérer la rupture de cet engagement.

« Les coupes ont maintenant un impact dévastateur sur le terrain et entraînent des pertes de vie inutiles. »

Il a ajouté: «Nous exhortons le gouvernement à réfléchir à nouveau, ou nous demanderons au Parlement de réaffirmer la loi telle qu’elle est afin d’obliger le gouvernement à respecter son engagement juridique, à tenir son engagement très clair envers les électeurs britanniques et à respecter la promesse de la Grande-Bretagne de le reste du monde.”

Parmi les autres députés rebelles figurent l’ancien adjoint de Mme May, Damian Green, et Johnny Mercer, qui a récemment démissionné de son poste de ministre de la Défense pour cause de réduction des dépenses.

L’ancien ministre des Affaires étrangères Jeremy Hunt et l’ancien ministre de l’Aide Sir Desmond Swayne soutiennent également l’amendement.