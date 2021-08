Nouvelles de Californie : une femme filme son propre meurtre en vidéo après avoir installé CCTV | Monde | Nouvelles

in

Marylou Sarkissian, 50 ans, sortait avec Jason Becher, 46 ans, pendant cinq ans et vivait à Huntington Beach, en Californie. Après que Becher soit devenu violent envers Mme Sarkissian, la mère de trois enfants a pris une ordonnance restrictive contre son partenaire en août 2016. Le procès a eu lieu en mai de cette année, Becher ayant été reconnu coupable en juin.

Le 28 août 2016, Mme Sarkissian a appelé les services d’urgence après avoir déclaré que Becher l’avait poussée et poussée dans la salle de bain, où il l’avait ensuite étranglée avec une serviette.

Becher a déclaré qu’une dispute s’était envenimée après qu’ils aient ramé sur le fait que Mme Sarkissian avait de l’argent qui lui appartenait.

Après s’être rencontrée dans un hôtel en novembre, Mme Sarkissian a déclaré aux policiers que Becher l’avait soumise à une autre attaque.

Elle a ensuite dit à Becher après avoir envoyé un texto pour demander pardon : « Pourquoi ne pouvez-vous pas contrôler votre violence ? Ma joue est toute enflée et j’ai des bleus partout.

“Vous ne pouvez pas me terroriser, m’étouffer, m’étouffer avec un oreiller et penser que ça va.”

La mère de trois enfants l’a ensuite bloqué et, le 1er décembre, un technicien a installé un système de sécurité avec des caméras à déclenchement dans sa maison.

Les agents se sont rendus au domicile de Mme Sarkissian le 13 décembre 2016 et l’ont trouvée morte dans une mare de sang après que Becher se soit rendu à la police.

Becher aurait avoué à un parent qu’il avait attaqué Mme Sarkissian le 12 décembre.

Les agents ont examiné les images des caméras nouvellement installées de la femme de 50 ans et ont déterminé que Becher avait essayé et échoué à entrer par effraction chez elle avec un pied de biche avant d’attendre plus tard qu’elle ouvre ses portes.

À 12 h 15, elle a laissé son chien sortir par la porte coulissante de sa chambre où Becher a ensuite profité de sa chance pour entrer chez elle.

Sur les images, Becher a été filmée en train d’attaquer Mme Sarkissian au point qu’elle a subi de multiples fractures des côtes et un nez cassé.

Les agents ont vu sur les images de Becher repérer les boîtes du système de sécurité dans sa cuisine après le meurtre.

On pouvait entendre Becher dire : « Un nouveau système de sécurité à domicile ? Comment s’est passé ce f ****** pour vous ? »

Environ 30 minutes plus tard, Becher a été filmé en train de partir avec un sac poubelle et on aurait dit qu’il s’était changé.

À son domicile, la police a trouvé un sac de vêtements ensanglantés.

En mai 2021, Becher a été reconnu coupable de meurtre au premier degré d’une allégation de circonstance spéciale d’avoir guetté.

Becher a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle en juin.

Le juge a ajouté cinq ans supplémentaires en raison d’une condamnation antérieure pour violence domestique contre une autre victime.

Ils ont dit: «Becher, ce n’est toujours pas perdu sur le terrain que, lorsque vous êtes assis ici devant nous, c’est comme si rien ici ne vous dérange.

« Vous n’avez pas montré le moindre remords. En fait, vous avez l’air de ne même pas comprendre la gravité de cette infraction.

Debbie Correia-Zdrazil, la sœur de Mme Sarkissian, a déclaré au journal local The Orange County Register que la famille de la femme de 50 ans était soulagée de la peine.

Elle a déclaré: «Nous sommes tous tellement soulagés. Nous pouvons respirer maintenant.

« Nous pouvons continuer notre vie. Nous avons une clôture et une justice pour Marylou. »

Le procureur de district adjoint Janine Madera a noté que Becher avait des antécédents de violence domestique et avait accusé à plusieurs reprises Sarkissian d’être infidèle et de lui avoir volé son argent.

Elle a déclaré aux jurés: “Il ne s’agissait pas seulement de la tuer, il s’agissait de s’assurer qu’il ait le dernier mot.”

Becher était un producteur et revendeur de marijuana à une époque avant la légalisation de l’État, alors qu’il s’agissait d’une entreprise uniquement basée sur l’argent.

Selon les deux avocats, Becher avait chargé Mme Sarkissian de protéger son argent.