Les habitants de «l’arrière-pays» ont agrafé une lettre exprimant leur dédain pour la fertilisation des champs environnants, en particulier l’impact que cela aurait sur une fête d’anniversaire imminente dans le jardin. Des images de la lettre – censées se trouver dans la région de Marazion à Cornwall – ont été publiées sur les réseaux sociaux où elles ont rapidement suscité de nombreux commentaires.

Beaucoup ont critiqué les résidents pour avoir sermonné l’agriculteur – qui a vécu dans le comté toute sa vie – sur la façon de gérer ses terres.

Partageant l’image sur sa page Facebook, le groupe de campagne nationaliste cornouaillais Kernow Matters to Us a écrit : « Quand nous avons vu cela, nous avons naturellement eu pitié de l’agriculteur.

« Il a vécu à Cornwall toute sa vie, tout comme ses ancêtres, et ils ont travaillé la terre et maintenu la chaîne alimentaire malgré le vent ou le temps, sec ou pluvieux, chaud ou froid.

« Ensuite, les nouveaux résidents emménagent.

“En dehors de cela, j’ai une fête de 60e anniversaire ce week-end et je souhaite à mes invités de pouvoir célébrer dans mon jardin.

“S’il vous plaît ne pas pulvériser ce champ dans cette canicule ou je devrai demander à l’Agence pour l’environnement de s’occuper de la question.”

Le message de Kernow Matters to Us a poursuivi: “Depuis que nous en avons discuté dans notre groupe, nous avons reçu d’autres rapports similaires.

« Une personne qui avait élevé des poulets pendant 40 ans (a fait) l’objet de plaintes de bruit de la part des arrivants.

“(Et) un homme qui gardait des ruches qui a fini par faire face à une vague de plaintes des nouveaux voisins” du pays “et ainsi de suite.”

Il a continué à demander quand les «étrangers» se rendront-ils compte que Cornwall serait dans un «état désolé» sans agriculteurs, pêcheurs et producteurs de denrées alimentaires.

Plus de 600 personnes se sont depuis rassemblées autour de la famille d’agriculteurs – qui serait basée dans l’ouest des Cornouailles – sur la page.

Les commentaires comprenaient « ça doit être une blague ? » et, “peut-être que parler à l’agriculteur en question aurait pu obtenir de meilleurs résultats”.

Jan Holmes a déclaré: “Si ce n’était pas si grave, ce serait risible. Pensaient-ils vraiment que vivre près d’une ferme en activité il n’y aurait pas d’odeurs?

« L’ignorance de certaines de ces personnes est plus que stupide. Oh et au fermier, merci pour tout votre travail acharné pour nous nourrir.”

Karen Tanner a ajouté: “Dites-moi quand vous prévoyez de vous propager. Je vais réunir un grand groupe et vous applaudir pendant que vous le faites.

« Nos agriculteurs sont nos héros méconnus. Ces idiots se plaindraient bientôt s’il n’y avait pas de nourriture dans les magasins, ou peut-être pensent-ils que Harry Potter agite sa baguette et qu’il apparaît ?

“L’arrogance de certaines personnes.”

Clare Bliss a déclaré: “Pourquoi acheter une maison à côté de champs et de fermes, ils sont sûrement assez intelligents pour savoir qu’il va y avoir des odeurs et du travail tard le soir.”