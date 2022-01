Nouvelles de Coventry: 30 HEURES d’attente alors que la police armée verrouille la rue – les gens sont coincés dans les maisons | Royaume-Uni | Des nouvelles

Aux premières heures du dimanche matin, la police des West Midlands a été appelée dimanche matin à une adresse d’Earlsdon Avenue North pour procéder à un contrôle sûr et sain d’un homme et d’un enfant. Les agents ont été appelés sur les lieux juste avant 00h20.

Un homme à l’intérieur de la propriété a refusé de sortir et des agents spécialisés ont été dépêchés.

La police armée est arrivée sur les lieux à 15 h 15 dimanche et les résidents ont été invités à rester à l’intérieur de leurs maisons.

Alors que l’impasse se poursuit lundi, les résidents ont été piégés à l’intérieur de leurs maisons pendant près de 30 heures alors que la police poursuivait ses enquêtes.

Un habitant a déclaré: « On vient de nous dire de continuer à rester à l’intérieur, je ne peux pas laisser de conseils. »

Des témoins oculaires ont déclaré qu’il y avait une vingtaine d’officiers armés sur les lieux, selon Coventry Live.

Un habitant anonyme a déclaré: « Je n’avais rien remarqué jusqu’à environ midi lorsque j’ai ouvert nos stores et j’ai vu environ quatre ou cinq voitures de police et une camionnette.

L’impasse actuelle a forcé une école primaire voisine à fermer.

L’école primaire d’Earlsdon a publié une déclaration disant: « La police de West Mids a bouclé une zone autour de Earlsdon Ave North aujourd’hui pendant que les agents traitent un incident.

« La décision a été prise de fermer l’école lundi.

« Veuillez nous excuser pour tout problème.

« Nous espérons que vous comprenez que c’est dans l’intérêt des élèves, du personnel et des parents. »

« À cette époque, il n’y avait qu’un seul officier armé, mais au cours des trois ou quatre heures suivantes, la présence de policiers armés a lentement augmenté au point qu’il y a maintenant entre 10 et 20 officiers armés ici.

« Il y a au moins six voitures et camionnettes de police, quatre des cinq voitures banalisées et quatre ambulances.

« Le premier vrai mouvement a eu lieu récemment lorsque les officiers se rassemblaient, l’un d’eux avait une échelle et ils ont fait le tour du coin. »

Un porte-parole de la force a déclaré: « Nous sommes allés vérifier en toute sécurité un homme et un enfant à une adresse à Earlsdon Avenue North, Coventry, juste avant 00h20 ce matin (9 janvier).

« Un homme à l’intérieur de la propriété refuse de sortir.

« Des ressources spécialisées ont été appelées et des agents restent sur les lieux cet après-midi.

« La route est bouclée pendant que les agents gèrent la situation. »

