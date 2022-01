Nouvelles de Coventry : La police dans une impasse de TROIS JOURS avec un homme armé – des craintes pour un garçon de huit ans | Royaume-Uni | Des nouvelles

Des rapports locaux indiquent que des agents ont été appelés pour la première fois à un contrôle de bien-être dans une maison de Earlsdon Avenue North aux premières heures du dimanche matin. Un homme de 41 ans a refusé de quitter la propriété depuis.

Dans une mise à jour hier soir, la police des West Midlands a déclaré qu’un cordon restait en place dans la rue alors que les agents continuaient de parler à l’occupant.

L’homme est « considéré comme étant armé d’armes » et a son fils avec lui, a indiqué la force.

Il a ajouté: « Notre priorité est la sécurité des personnes impliquées, y compris les résidents qui vivent dans le périmètre du cordon. »

La police a émis des directives aux résidents à proximité sur ce qu’il faut faire pour quitter ou entrer dans leurs propriétés.

Le surintendant principal Pete Henrick, commandant de la police de Coventry, a déclaré : « Nous comprenons que cette situation est profondément préoccupante pour certains résidents locaux et nous voulons les rassurer que nous faisons tout notre possible pour la mener à bien.

« Je demande que les gens soient indulgents avec nous car des officiers spécialisés restent sur les lieux. »

Selon CoventryLive, des négociateurs de la police étaient sur les lieux lundi et ont été entendus crier après l’homme.

L’école primaire voisine d’Earlsdon reste fermée pour la deuxième journée consécutive pour des raisons de sécurité, les élèves revenant à l’apprentissage à domicile.

Il a déclaré lundi dans un communiqué: « En raison de l’incident en cours à Earlsdon, nous avons reçu l’ordre de garder l’école fermée et de proposer un apprentissage à distance pour les enfants demain.

« Nous sommes vraiment désolés pour les désagréments que cela cause et nous tenons à remercier les familles et le personnel pour leur soutien en ce moment. »

La zone où le cordon est en place se trouve au sud-ouest du centre-ville de Coventry.

Laura Emily Bush a partagé son expérience de l’intérieur du cordon sur Twitter.

Elle a déclaré hier: « Un enfant de 8 ans à l’intérieur doit être terrifié. Nous ne sommes toujours pas autorisés à sortir de nos maisons dans la zone de cordon. Jamais rien vu de tel. »

Un couple qui vit à côté de la propriété impliquée, qui a souhaité rester anonyme, a déclaré à CoventryLive : « Cela a été assez difficile, [my partner] a essayé de sortir hier pour chercher l’essentiel, il a réussi à sortir mais ils ne l’ont pas laissé rentrer… il a réussi à rentrer mais cela a pris du temps.

« Depuis ce matin, on nous a dit de rester complètement dans la maison.

Elle a ajouté : « C’était un sommeil très brisé la nuit dernière, c’est inquiétant pour le jeune garçon [involved].

« Nous espérons juste une fin pacifique, le plus tôt possible. »

Un porte-parole du West Midlands Ambulance Service a déclaré: « Nous avons été appelés pour un incident sur Earlsdon Avenue North à 11 h 29 dimanche, un ambulancier paramédical et notre équipe d’intervention en zone dangereuse se sont rendus sur les lieux.

« Nous n’étions pas tenus de traiter des patients pendant notre présence et avons ensuite été démis de leurs fonctions. »

La bibliothèque d’Earlsdon a été ouverte pour les résidents qui pourraient ne pas être en mesure d’accéder à leur domicile.

Plus à venir…

Reportages supplémentaires de Paul Suart, Ben Eccleston et Naomi de Souza