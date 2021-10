Nouvelles de Covid-19: dernières nouvelles de Covid-19, nouvelles et mises à jour indiennes de Covid-19

Les experts ont salué la réalisation historique d’un milliard de vaccinations contre le Covid en 278 jours à compter du 16 janvier 2021.

L’Inde a déjà fourni plus d’un milliard de vaccins couvrant environ 1/7e de la population. Environ 75 % de la population a reçu au moins une dose et près de 31 % ont reçu les deux doses, selon les données officielles.

Le qualifiant d’effort unifié du gouvernement, des fabricants de vaccins et des travailleurs de la santé, le Dr Krishna Ella, président et directeur général de Bharat Biotech, a déclaré : « Atteindre le milliard de vaccins COVID-19 en seulement neuf mois est une réalisation remarquable. pour l’Inde et une véritable réussite d’Atmanirbharta ou d’autonomie.

Alors que Bharat Biotech a contribué à plus de 11,44 crores de doses de vaccin de Covaxin dans le programme de vaccination indien, le Serum Institute of India (SII) basé à Pune a contribué plus de 88,35 crores de doses de vaccin de son vaccin Covid -19 Covishield.

Toutes (99,9 %) de ces doses de vaccin sont fabriquées dans le pays, Covishield (Oxford AstraZeneca) représentant les doses maximales administrées (89 %) et environ 11 % des doses administrées sont de Covaxin.

Signifiant l’importance de la vaccination et le chemin à parcourir, le Dr Ishwar Gilada, consultant en VIH et maladies infectieuses et secrétaire général de l’Organized Medicine Academic Guild (OMAG) a déclaré : « Toutes les personnes éligibles devraient être entièrement vaccinées dans le monde entier dans un délai limité. Bien que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) vise à ce que tous les pays vaccinent complètement 70% de leur population d’ici juin 2022, l’Inde prévoit de le faire dans les 70 prochains jours et la vitesse choisie est de 2 crores de vaccins par jour. Il reste soixante-dix jours pour vacciner complètement toutes les personnes éligibles d’ici décembre 2021. L’Inde doit se préparer à administrer en moyenne 1,4 crore de doses de vaccin par jour pour vacciner complètement toutes les personnes éligibles de plus de 12 ans.

« Comme la plupart des personnes à risque (agents de santé et autres travailleurs de première ligne, personnes âgées) ont été vaccinées pour la première fois de janvier à février 2021, l’Inde devrait s’appuyer sur un mandat scientifique pour administrer des doses de rappel à ceux dont la protection vaccinale pourrait diminuer, au début 2022. Alors que nous protégeons les autres, il est également important de veiller à ce que les personnes entièrement vaccinées restent également protégées.

Parlant de la réalisation et de la voie à suivre, le Dr Arunesh Kumar, HOD, Paras Chest Institute et pneumologue principal, Paras Hospital, Gurugram a déclaré : un énorme exploit en soi. Même avec l’accélération de la vaccination en Inde au cours des trois derniers mois, le chemin à parcourir est de vacciner complètement l’ensemble de la population adulte d’ici la fin de cette année, et pour y parvenir est une tâche ardue, au moins 90 doses crore doivent être administrées d’ici le 31 décembre, presque autant que ce qui a été administré au cours des 8 derniers mois, ce qui signifie le même montant en un quart du temps.

Le rétablissement de 17 561 patients au cours des dernières 24 heures a porté le nombre cumulé de patients guéris (depuis le début de la pandémie) à 3 34 95 808. Par conséquent, le taux de récupération de l’Inde s’élève à 98,15 %. Le taux de récupération est actuellement à son plus haut sommet depuis mars 2020.

Saluant cette réalisation, le Dr Poonam Khetrapal Singh, directeur régional de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l’Asie du Sud-Est, a déclaré : « Félicitations à l’Inde pour avoir marqué une nouvelle étape – un milliard de doses de vaccin COVID-19 administrées. Cet exploit extraordinaire dans un court laps de temps n’a pas été possible sans un leadership politique fort, une convergence intersectorielle, des efforts dévoués de l’ensemble du personnel de santé et de première ligne, et des personnes elles-mêmes. Les progrès de l’Inde doivent être considérés dans le contexte de l’engagement et des efforts louables du pays pour garantir que ces vaccins salvateurs sont accessibles dans le monde.

Comme étape majeure dans sa lutte contre Covid-19, l’achèvement d’un milliard de vaccination en Inde, Ashok Patel, fondateur et PDG, Max Ventilator, a déclaré : « C’est une question de fierté que le gouvernement central, le ministère de la Santé, le les gouvernements des États, la santé et les autres travailleurs de première ligne ont fait un travail louable. En plus de cela, les entreprises ont réussi à augmenter la production à des quantités aussi élevées dans un temps aussi limité, même face à des défis redoutables. »

Le Dr Shuchin Bajaj, fondateur et directeur du groupe d’hôpitaux Ujala Cygnus, a déclaré : « L’Inde a atteint la barre du milliard peu après le début de la campagne de vaccination le 16 janvier 2021. Les 45 ans avec comorbidités le 1er mars 2021, puis tous au-dessus de 45 ans le 1er avril, puis pour tous les plus de 18 ans le 1er mai ont permis d’atteindre aujourd’hui la barre du milliard à 9h47. J’ai bon espoir qu’avec cette vitesse que nous avons acquise, nous serons en mesure d’atteindre notre objectif de tous les Indiens éligibles avant la fin de cette année. L’Inde est le numéro un de la vaccination. Nous avons une grande expérience dans la vaccination de la polio à la variole et maintenant Covid. La plateforme numérique de CoWIN est la meilleure au monde et on peut obtenir un certificat de vaccination à code QR quelques minutes après avoir été vacciné. On peut obtenir des rendez-vous numériquement. Même les pays les plus avancés de l’hémisphère occidental délivrent des certificats manuscrits. Cela a été une grande réussite.

« Alors que l’Inde écrit l’histoire avec la campagne de vaccination de l’Inde contre le Covid-19 dépassant la barre du milliard, nous sommes heureux de partager que nous pourrions assumer une petite partie des responsabilités de fournir les seringues nécessaires à la campagne de vaccination massive de l’Inde. Nous nous sentons honorés d’avoir contribué à ce que l’Inde administre 1 milliard de doses de vaccin Covid d’ici octobre 2021. Nous assurons le gouvernement que nous donnerons toujours la priorité aux besoins nationaux. Les fabricants indiens de seringues coopèrent pleinement avec le gouvernement indien et feront tout ce dont ils ont besoin pour produire des seringues avant la date prévue afin d’assurer le succès de la campagne de vaccination massive en Inde », a conclu Rajiv Nath, directeur général de Hindustan Syringe & Medical Device Ltd et président de All India. Association des fabricants de seringues et d’aiguilles (AISNMA)