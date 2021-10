Nouvelles de Covid-19: dernières nouvelles de Covid-19, nouvelles et mises à jour indiennes de Covid-19

Avec de puissantes propriétés antivirales, le spray nasal convient à une large utilisation, en particulier par la catégorie à haut risque des travailleurs des services essentiels.

Au fil des ans, la povidone iodée a été largement utilisée dans des produits tels que les solutions de gargarisme, les onguents et les crèmes. Cependant, son utilisation sous forme de spray nasal est une innovation perturbatrice de Cipla Health pour assurer une isolation potentielle aux stades de l’infection à la base.

Cipla Health Ltd a lancé le spray nasal antiviral Naselin avec de la povidone iodée appelé Naselin pour protéger contre les coronavirus et les infections des voies respiratoires. Avec de puissantes propriétés antivirales, le spray convient à une large utilisation, en particulier par la catégorie à haut risque des travailleurs des services essentiels.

Au fil des ans, la povidone iodée a été largement utilisée dans des produits tels que les solutions de gargarisme, les onguents et les crèmes. Cependant, son utilisation sous forme de spray nasal est une innovation perturbatrice de Cipla Health pour assurer une isolation potentielle aux stades de l’infection à la base.

La recherche montre que la povidone iodée peut agir comme la première ligne de défense contre le virus du SRAS-CoV-2 qui cause le COVID 19. La povidone iodée est une molécule aux propriétés antivirales, antibactériennes et antifongiques, qui aide à protéger contre virus et autres germes qui causent des maladies courantes des voies respiratoires supérieures comme le rhume, la sinusite ou la grippe.

Le Spray Anti-Viral Naselin assure sa pertinence au-delà du contexte Covid actuel pour tout autre inconfort des voies respiratoires. Le flacon pulvérisateur de 15 ml au prix de Rs 99 est disponible dans les 700 pharmacies Apollo et Medplus du Maharashtra, Andhra Pradesh et Telengana, ainsi que sur les plateformes de commerce électronique en ligne telles que 1mg et Pharmeasy.

Commentant le lancement de ce produit phare, Shivam Puri, PDG de Cipla Health Ltd, a déclaré : « Avec un engagement fort envers la recherche et le développement, nos produits ont démontré leur efficacité contre une multitude de problèmes de santé pour aider les personnes à se rétablir rapidement. Conformément à cet engagement, nous sommes ravis d’apporter à nos consommateurs l’une des formulations de produits les plus innovantes et efficaces pour les soins préventifs contre le coronavirus. L’ajout du spray nasal antiviral Naselin à notre routine régulière, le port d’un masque, le lavage des mains et le maintien de la distance sociale peuvent certainement nous aider à lutter ensemble contre cette pandémie. »

Le spray agit en tuant la maladie causant des virus et des bactéries dans le nez. De nombreuses études ont montré que les cellules tapissant le nez sont un point d’entrée clé pour le SRAS-CoV-2. L’utilisation de médicaments antiviraux topiques dans la région nasale est essentielle pour les soins préventifs. Grâce à l’emballage pratique du spray nasal antiviral Naselin, la povidone iodée offre un moyen de protection simple et puissant contre le COVID.

Avec le retour à la normale, les autorités sanitaires mettent désormais l’accent sur le respect de tous les protocoles de sécurité lors de la sortie de la maison. Cela a fait grimper la demande de produits de santé pertinents ; le soin nasal étant l’un d’entre eux. Pour répondre à cette demande, le spray nasal antiviral Naselin de Cipla Health est conçu comme une aide quotidienne.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.