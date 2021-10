Nouvelles de Covid-19: dernières nouvelles de Covid-19, nouvelles et mises à jour indiennes de Covid-19

Conformément à l’accord, MPP accordera en outre des sous-licences non exclusives aux fabricants et diversifiera la base de fabrication pour la fourniture de molnupiravir de qualité garantie ou préqualifié par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) aux pays couverts par la licence MPP.

MSD et Ridgeback Biotherapeutics ont récemment annoncé la soumission d’une demande d’autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) pour le molnupiravir à la Food and Drug Administration des États-Unis (USFDA).

Le fabricant américain de médicaments MSD et Medicines Patent Pool (MPP) ont conclu un accord de licence volontaire pour rendre le médicament antiviral oral Covid-19 expérimental, le molnupiravir, accessible à 105 pays à revenu faible et intermédiaire (PRFI), dont l’Inde.

MPP est une organisation soutenue par l’ONU qui négocie des licences axées sur la santé publique avec les titulaires de brevets. Il accorde des sous-licences à des fabricants de génériques pour encourager la vente de versions génériques de médicaments à moindre coût.

MSD et Ridgeback Biotherapeutics développent conjointement le molnupiravir.

MSD et Ridgeback Biotherapeutics ont récemment annoncé la soumission d’une demande d’autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) pour le molnupiravir à la Food and Drug Administration des États-Unis (USFDA) et travaillent activement avec d’autres organismes de réglementation dans le monde. S’il est autorisé, le molnupiravir pourrait être le premier médicament antiviral oral disponible pour la thérapie Covid-19.

La soumission est basée sur les résultats positifs d’une analyse intermédiaire planifiée de l’étude de phase 3 MOVe-OUT, une étude mondiale de phase 3, randomisée, contrôlée par placebo, en double aveugle, multi-sites portant sur des patients adultes non hospitalisés atteints de COVID-19 léger à modéré et au moins un facteur de risque de progression vers une maladie grave ou la mort. En outre, MSD a annoncé que l’Agence européenne des médicaments avait lancé un examen continu du molnupiravir pour le traitement du COVID-19 chez les adultes.

Conformément à l’accord, MPP accordera en outre des sous-licences non exclusives aux fabricants et diversifiera la base de fabrication pour la fourniture de molnupiravir de qualité garantie ou préqualifié par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) aux pays couverts par la licence MPP.

Charles Gore, directeur exécutif du MPP, a déclaré dans un communiqué : « Les résultats intermédiaires du molnupiravir sont convaincants et nous considérons ce candidat au traitement oral comme un outil potentiellement important pour aider à faire face à la crise sanitaire actuelle. Cet accord transparent et axé sur la santé publique est la première licence volontaire de MPP pour une technologie médicale Covid-19, et nous espérons que l’accord de MSD avec MPP sera un encouragement fort pour les autres.

Frank Clyburn, vice-président exécutif et président de la santé humaine, MSD a déclaré dans un communiqué : « Cet accord avec MPP est un autre élément important de notre stratégie à multiples facettes pour accélérer un accès large et abordable au molnupiravir, s’il est approuvé ou autorisé, pour les patients non peu importe où ils vivent, y compris dans les pays où les gouvernements sont confrontés à de plus grands défis pour financer les soins de santé.

Le molnupiravir a été inventé à l’Université Emory et licencié à Ridgeback Biotherapeutics par Drug Innovation Ventures à Emory (DRIVE), LLC, qui a été formée par Emory pour faire avancer le développement de candidats-médicaments à un stade précoce pour les maladies virales d’importance mondiale. Emory a reçu un financement de recherche de la US Defence Threat Reduction Agency et de l’Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses.

Gregory L. Fenves, président de l’Université Emory, a déclaré dans un communiqué : « La licence du molnupiravir au Medicines Patent Pool soutiendra la santé publique mondiale et répondra aux besoins médicaux non satisfaits, reflétant la mission d’Emory de servir l’humanité. La recherche innovante et la collaboration entre les organisations ont été vitales dans la lutte contre COVID-19. »

Wendy Holman, PDG de Ridgeback Biotherapeutics, a déclaré dans un communiqué : « Nous sommes ravis de collaborer avec MPP pour garantir que des versions génériques de qualité garantie du molnupiravir puissent être développées et distribuées rapidement après autorisation réglementaire. Cet accord est un autre excellent exemple de la façon dont les partenariats et la collaboration peuvent faire plus pour relever les défis de la santé mondiale que n’importe quelle organisation ne pourrait le faire à elle seule. »

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.