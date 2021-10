Nouvelles de Covid-19: dernières nouvelles de Covid-19, nouvelles et mises à jour indiennes de Covid-19

L’introduction de nouvelles modalités de traitement a considérablement amélioré le taux de survie des patientes atteintes d’un cancer du sein.

Des experts ont révélé que la pandémie de Covid -19 suivie de blocages fréquents affectait négativement le diagnostic, le traitement et la gestion du cancer du sein.

« Même après plusieurs avancées dans la recherche, la prévention et le traitement du cancer, le monde continue de lutter contre le fardeau du cancer. À l’heure actuelle, le monde traverse une pandémie de cancer dans laquelle il est prévu qu’un Indien sur 10 développera un cancer au cours de sa vie. La situation évolue et des actions pragmatiques seront nécessaires pour relever les défis de la prise en charge des patients, tout en garantissant leur sécurité et leur bien-être », ont suggéré des experts.

Tout en parlant du scénario, le Dr Atul Batra, professeur agrégé, Département d’oncologie médicale, AIIMS, Delhi a déclaré : « Chez les femmes, l’incidence totale du cancer a été estimée à 7 12 758 en 2020 et devrait atteindre 8 06 218 d’ici 2025. En fait, le cancer du sein devrait être le site de cancer le plus courant d’ici 2025. Les choix de traitement du cancer se sont élargis. L’utilisation du médicament Trastuzumab (bénéficiant à environ 3000 patients) et de l’ado-trastuzumab emtansine (bénéficiant à plus de 1700 patients) en Inde s’est avérée être une aubaine dans les résultats du traitement. Ce médicament innovant s’appuie sur des années de données cliniques.

Pendant le Covid-19, les femmes vivant avec un cancer du sein ont continué à payer le prix en raison de l’impact de la pandémie. Le traitement précoce des patients symptomatiques devrait donc être prioritaire, suggère l’expert ajoutant que dans les cas graves, un diagnostic tardif pourrait entraîner des issues fatales.

Le Dr Sainath Bhethanabhotla, consultant principal, Care Hospitals, Hyderabad a déclaré : « Actuellement, les femmes qui reçoivent un diagnostic de cette maladie ont plus d’options de traitement par rapport au passé et la même chose est curable. Les traitements sont la radiothérapie, la chirurgie ou les deux combinés. La chimiothérapie est souvent utilisée comme traitement complémentaire, adjuvant et néo-adjuvant.

Covid-19 a changé les soins du cancer du sein à travers le monde. Cela a également retardé de nombreux aspects des soins du cancer du sein, notamment les visites cliniques de routine, l’imagerie de surveillance, les mammographies de routine, la reconstruction, la radiothérapie, l’hormonothérapie, la mastectomie et la chimiothérapie. L’absence de visites en personne chez les oncologues et la peur de contracter Covid-19 ont causé du stress et de l’anxiété chez les patients. Cela a parfois entraîné l’arrêt du régime de traitement existant et une augmentation de la gravité de la maladie.

Les patients cancéreux courent un risque significativement plus élevé d’être infectés par Covid-19 car leur système immunitaire peut être compromis. Par conséquent, différents établissements de santé de tous types et de toutes tailles prennent de nouvelles mesures pour empêcher les patients et le personnel de contracter Covid-19.

Certains traitements contre le cancer du sein peuvent affaiblir le système immunitaire et la patiente devient plus immunodéprimée, ce qui peut également entraîner des problèmes pulmonaires. Les personnes dont le système immunitaire est affaibli ou qui ont des problèmes pulmonaires ont un risque beaucoup plus élevé de souffrir de complications graves si elles sont infectées. Retarder les traitements ou le diagnostic peut en outre entraîner des métastases (propagation) à différentes parties du corps.

Le Dr (Prof.) Meenu Walia, directeur principal, Max Institute of Cancer Care East Zone (Max Patparganj, Vaishali, Noida, Greater Noida) a déclaré : « L’incidence du cancer du sein métastatique (CMB) a été signalée à environ 5 % à 25% de divers centres en Inde. Alors que le nouveau coronavirus a causé beaucoup de ravages dans un passé récent, le cancer du sein est resté une maladie prédominante et continue d’avoir un impact sur la vie de nombreuses personnes. Il est important de comprendre les facteurs de risque et les options de traitement, ainsi que l’importance de la détection précoce du cancer du sein pour éviter la propagation de la cellule cancéreuse dans d’autres parties du corps.

En 2020, le cancer du sein chez les femmes a dépassé le cancer du poumon pour devenir la principale cause d’incidence mondiale du cancer. Covid-19 a eu un impact sur les patientes atteintes d’un cancer du sein non seulement en augmentant les risques d’infection, mais a également créé une lacune dans la procédure de traitement. Par conséquent, un retard dans le début du traitement et des soins contre le cancer du sein pourrait conduire au stade suivant du cancer et atteindre le stade métastatique. Le cancer métastatique est un cancer du sein avancé de stade quatre qui se propage à d’autres parties du corps comme le foie, les poumons, le cerveau ou les os, ainsi qu’aux ganglions lymphatiques.

L’introduction de nouvelles modalités de traitement a considérablement amélioré le taux de survie des patientes atteintes d’un cancer du sein. Mais pour cela, une détection précoce et un traitement rapide sont la clé de la guérison. Ainsi, l’auto-examen des seins et l’orientation précoce vers un clinicien sont essentiels.

Chez la femme, le cancer du sein est le deuxième cancer le plus fréquent. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 2,3 millions de femmes ont reçu un diagnostic de cancer du sein et représentaient 685 000 décès dans le monde en 2020. En Inde, une femme reçoit un diagnostic de cancer du sein toutes les 4 minutes et une meurt toutes les 8 minutes en raison de cancer du sein. De plus, les effets du retard de traitement dû à la situation pandémique peuvent être observés sur les patientes atteintes d’un cancer du sein.

