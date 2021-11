Nouvelles de Covid-19: dernières nouvelles de Covid-19, nouvelles et mises à jour indiennes de Covid-19

Approuvé par le Drugs Controller General of India (DCGI), ce kit « Made in India » augmente considérablement la sensibilité du test RTPCR pour détecter les échantillons avec différentes mutations / variantes car ce kit cible 3 régions cibles Sars-Cov-2 différentes.

Le kit RT-Direct Multiplex RTPCR pour le kit COVID-19 est basé sur la méthode RTPCR standard d’or avec une couverture de 3 gènes cibles spécifiques au SRAS-COV-2 avec IC, qui est beaucoup plus avancé que tous les autres ayant 1 ou 2 gènes cibles.

Le fabricant de DIV et la société de diagnostic génétique Genes2Me ont récemment lancé son nouveau produit RT-Direct Multiplex RTPCR kit pour COVID-19.

Le kit RT-Direct Multiplex RTPCR pour le kit COVID-19 est basé sur la méthode RTPCR standard d’or avec une couverture de 3 gènes cibles spécifiques au SRAS-COV-2 avec IC, qui est beaucoup plus avancé que tous les autres ayant 1 ou 2 gènes cibles.

Approuvé par le Drugs Controller General of India (DCGI), ce kit « Made in India » augmente considérablement la sensibilité du test RTPCR pour détecter les échantillons avec différentes mutations / variantes car ce kit cible 3 régions cibles Sars-Cov-2 différentes.

Validé au centre approuvé par le Conseil indien de la recherche médicale (ICMR) avec une sensibilité et une spécificité de 100 %, ce kit nouvellement lancé peut fournir des résultats en seulement 40 minutes. Le protocole de test RT-Direct ne nécessite aucune étape d’extraction manuelle ni aucun instrument automatisé, ce qui permet de fournir des résultats plus rapidement et plus facilement. Il augmentera également le débit de tout laboratoire de test par trois par rapport à la durée normale du protocole de test RTPCR de 120 à 150 minutes. Sans avoir besoin d’aucun appareil supplémentaire, la synchronisation des résultats des tests du kit RT-Direct RTPCR a été réduite à seulement 40 minutes.

Tout en parlant des avantages du nouveau produit, Neeraj Gupta, fondateur et PDG de Genes2Me a déclaré : Coût. Notre nouveau kit RTPCR réduira non seulement le délai d’exécution de 3 fois, mais permettra également d’économiser des coûts énormes en kit d’extraction et en machine, ce qui rendrait éventuellement le test COVID plus abordable dans notre pays. En outre, il a ajouté que l’enzyme propriétaire innovante de la société est l’une des plus rapides et efficaces au monde, ce qui permet de réduire de moitié le temps RTPCR par rapport aux autres enzymes standard utilisées dans tous les autres kits. C’est la principale raison pour laquelle nous sommes en mesure de réduire le temps de réaction en 40 minutes avec une sensibilité de 100 %. «

« Avec l’utilisation de notre kit RT-Direct Multiplex RTPCR pour COVID-19, toutes les entités de diagnostic seront en mesure de fournir les résultats dans les plus brefs délais. Ainsi, en cas de prochaine vague COVID, le kit aidera à réduire le fardeau de l’industrie du diagnostic en fournissant des résultats rapides et précis. Le kit de test est également compatible avec les appareils RT PCR couramment disponibles sur le marché », a-t-il ajouté.

Genes2Me s’est lancé dans la fabrication de kits moléculaires IVD validés ICMR et certifiés CE-IVD pour les tests COVID-19. Il est maintenant établi comme l’un des principaux fabricants de kits IVD pour les tests COVID-19 et a fourni plus de 50 millions de tests à ce jour.

Ces kits avancés seront immédiatement appliqués dans de nombreux laboratoires à travers le pays, y compris le propre laboratoire de diagnostic clinique de Genes2me. Le kit sera capable de faire des rapports pour les échantillons de patients en moins de 60 minutes. Le kit est désormais disponible en Inde à partir de la deuxième semaine de novembre 2021 et pour le marché international, il sera disponible après un lancement mondial lors de l’événement Medica le 15 novembre à Messe Dusseldorf, en Allemagne.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.