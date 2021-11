Nouvelles de Covid-19: dernières nouvelles de Covid-19, nouvelles et mises à jour indiennes de Covid-19

Bharat Biotech a développé Covaxin en partenariat avec l’Institut national de virologie (NIV), Pune et le Conseil indien de la recherche médicale (ICMR).

L’étude d’efficacité et d’innocuité de l’essai de phase 3 de Covaxin a impliqué 25 800 volontaires sur 25 sites en Inde.

Bharat Biotech Covaxin a un avantage supplémentaire sur ses données d’efficacité qui sont substantielles et proviennent d’un essai de phase 3 – étude clinique contrôlée contre la variante delta. Selon les experts, cela diffère des autres entreprises qui disposent de données par rapport à la variante delta, mais davantage à partir de paramètres du monde réel.

Les données de Bharat Biotech sur le Covaxin (un virion entier – vaccin inactivé) ont été publiées dans l’une des prestigieuses revues médicales The Lancet le 12 novembre, soulignant l’efficacité du vaccin de 77,8% contre les cas symptomatiques et de 93,4% contre les cas symptomatiques graves.

« L’examen par les pairs du Lancet confirme l’analyse d’efficacité qui démontre que Covaxin est efficace contre Covid-19. Covaxin est le seul vaccin Covid-19 à avoir démontré des données d’efficacité des essais cliniques de phase 3 contre la variante B.1.617.2 Delta à 65,2% », a déclaré Bharat Biotech dans un communiqué à la suite de l’étude publiée par The Lancet.

Covaxin a été bien toléré et le Data Safety Monitoring Board n'a signalé aucun problème de sécurité lié au vaccin, selon Bharat Biotech.

Prouvant l’efficacité de Covaxin, le Dr Krishna Ella, président et directeur général de Bharat Biotech International Limited, Hyderabad a déclaré : « En plus des études de protection in vitro, nous avons finalement obtenu de véritables données d’efficacité grâce aux essais cliniques. L’une est l’efficacité delta et l’autre est la population asymptomatique qui ne contrôle pas la charge virale. Nous avons capturé les deux points de données pour une meilleure efficacité. Bharat Biotech est la seule entreprise au monde à avoir mené un essai d’efficacité pour la variante delta lorsque l’épidémie était là. »

Globalement, la campagne de vaccination s’est déjà accélérée depuis quelques mois et a vacciné la majorité de leur population au moins avec 1 dose de vaccin. Mais il faut se demander si nous savons vraiment à quel point ces vaccins sont efficaces en général contre le covid-19 et en particulier contre la variante delta.

« Malgré divers médicaments et vaccins déjà approuvés par de nombreuses autorités réglementaires, peu de variants mutagènes ont encore réussi à échapper au piège. L’une de ces variantes est la variante Delta (B.1.617.2), une variante hautement transmissible qui a provoqué une augmentation de la poussée de Covid-19 », selon le docteur Sujay S Patil, médecin et chercheur pharmaceutique indépendant basé à Mumbai.

L’efficacité du vaccin Pfizer-Biontech contre Covid-19 était en constante évaluation par différents groupes d’étude. Selon le Center for Controlled Disease (CDC), le vaccin était efficace à 100 % pour prévenir les maladies graves et à 95,3 % pour prévenir les maladies graves selon la FDA. Peu d’études de santé publique menées pour évaluer l’efficacité contre les maladies graves et l’hospitalisation par Public Health England avaient des cas de variante Delta, mais aucun nombre clair sur la variante delta n’est mentionné.

Les chiffres d’efficacité du vaccin Moderna Spikevax similaires à ceux du vaccin Pfizer-Biontech ont changé au fil du temps. Selon la société, le vaccin montre une efficacité de 90 % contre les maladies symptomatiques et > 95 % contre les maladies symptomatiques sévères. Même si certains chercheurs ont mis en évidence l’efficacité des vaccins contre différentes variantes de Covid-19, aucun chiffre clair ne manque toujours à ce sujet.

L’efficacité du vaccin Johnson-Johnson contre s’est avérée être de 72% contre la maladie symptomatique (modérée) et de 86% pour la maladie symptomatique sévère. Une étude dans le monde réel menée contre la variante delta a révélé une efficacité du vaccin de 71% contre l’hospitalisation et jusqu’à 95% contre la mort.

Le vaccin Oxford-AstraZeneca Covishield a démontré une efficacité de 76% contre les maladies symptomatiques et de 100% contre les maladies sévères. Pour la variante delta, peu d’études menées mais non évaluées par des pairs ont montré une efficacité du vaccin de 60 % contre la maladie symptomatique et de 93 % contre l’hospitalisation.

Vaccin Novavax Covovax a montré une efficacité de 90 % contre les maladies symptomatiques légères et une efficacité de 100 % contre les maladies symptomatiques modérées à sévères, selon la déclaration de la société.

« Le vaccin Novavax Covovax a démontré une efficacité de 91,3 % contre le Covid-19. Mais l’efficacité contre la variante Delta est de 60% pour les maladies symptomatiques et de 93% contre l’hospitalisation », a déclaré le Dr Ishwar Gilada, consultant en VIH et maladies infectieuses et secrétaire général de l’Organized Medicine Academic Guild (OMAG).

