Nouvelles de Covid-19 : dernières nouvelles de Covid-19, nouvelles et mises à jour indiennes de Covid-19

Des discussions approfondies sur la proposition ont eu lieu au Conseil des ADPIC. De nombreux pays soutiennent la proposition, tandis que peu de pays clés, dont les Communautés européennes, ne sont toujours pas convaincus.

En octobre 2020, l’Inde et l’Afrique du Sud avaient soumis une proposition de dérogation à certaines dispositions de l’Accord sur les ADPIC pour la prévention, le confinement et le traitement du COVID-19.

Discutant récemment du sujet « Accès équitable aux soins de santé liés au COVID-19 », l’Ambassadeur Mohan Kumar, a clairement indiqué que « nous ne voulons pas que l’Accord sur les droits de propriété intellectuelle liés au commerce (ADPIC) fasse partie du problème, mais qu’il soit partie de la solution ». La perspective comprenait la soumission de dérogation aux ADPIC par l’Inde et l’Afrique du Sud à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et la prochaine Conférence ministérielle.

En octobre 2020, l’Inde et l’Afrique du Sud avaient soumis une proposition de dérogation à certaines dispositions de l’Accord sur les ADPIC pour la prévention, le confinement et le traitement du COVID-19.

Des discussions approfondies sur la proposition ont eu lieu au Conseil des ADPIC. De nombreux pays soutiennent la proposition, tandis que peu de pays clés, dont les Communautés européennes, ne sont toujours pas convaincus. Les États-Unis ont montré leur intention positive de soutien, bien que la portée et l’étendue d’un tel soutien ne soient toujours pas claires. La question serait l’une des plus controversées lors de la Conférence ministérielle de l’OMC plus tard ce mois-ci.

L’ambassadeur Kumar s’exprimait lors de la conférence biennale phare sur la concurrence, la réglementation et le développement organisée par le CUTS International et l’Institut CUTS pour la réglementation et la concurrence (CIRC) en partenariat avec l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), l’Institut universitaire européen ( EUI) et Overseas Development Institute (ODI). Cet événement biennal de deux jours, qui s’est tenu du 16 au 17 novembre, était le septième de la série, et le thème cette fois est les éléments constitutifs d’une économie inclusive et résiliente.

Selon l’Ambassadeur Kumar, qui était l’un des négociateurs indiens du Cycle d’Uruguay, les quatre domaines les plus importants pour lutter contre les inégalités mondiales en matière de vaccins sont les transferts de technologie et de savoir-faire, intégrant les flexibilités de l’ADPIC, des politiques de concurrence propices et un financement et une capacité de fabrication adéquats. .

Ellen ‘t Hoen, avocate et avocate de la santé publique, Medicine Law and Policy, tout en critiquant la thésaurisation des vaccins par les pays à revenu élevé, a souligné la limitation de la dérogation aux ADPIC car elle ne peut pas forcer le transfert de technologie. Un transfert de savoir-faire serait nécessaire en raison de la nature complexe des vaccins. Selon elle, étant donné que la plupart des vaccins ont été développés à l’aide de fonds publics, y compris des contrats d’avance, les gouvernements auraient dû imposer la conditionnalité du transfert de savoir-faire aux développeurs afin d’intensifier la fabrication de vaccins.

Alexey Ivanov, directeur du BRICS Competition Law and Policy Centre, a estimé que pour faciliter le transfert de technologie, nous avons besoin d’un écosystème de réglementations holistique, cohérent et équilibré. « Au niveau multilatéral, l’ajout d’un forum de concurrence dédié apporterait le bon équilibre dans l’écosystème, qui est largement dirigé par les initiatives trilatérales de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), de l’OMC et de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) », a ajouté Ivanov.

À cet égard, Ivanov a également souligné à l’aide d’un exemple actuel de la Russie l’échec de l’outil de licence obligatoire en ce qui concerne un médicament COVID-19, où une pandémie de cette ampleur était contestée comme un motif valable pour une telle subvention. Il a ajouté : « Les vaccins contre le Covid doivent être traités comme des biens publics ».

S’exprimant sur l’importance du droit et de la politique de la concurrence pour améliorer l’accès aux médicaments, Hardin Ratshisusu, commissaire adjoint de la Commission de la concurrence d’Afrique du Sud, a souligné comment les autorités de la concurrence peuvent aider à contrôler les abus des droits de propriété intellectuelle (DPI) par les entreprises. Étant donné que les problèmes impliqués sont de nature mondiale, « la coopération entre les autorités de la concurrence est importante pour faire face aux monopoles mondiaux induits par la propriété intellectuelle dans le secteur pharmaceutique », a-t-il ajouté.

Présentant un scénario optimiste, Bernard Hoekman, directeur de l’Institut universitaire européen, a déclaré qu’il y avait suffisamment de vaccins de production dans le monde et que le problème réside en grande partie dans la logistique et la gestion de la distribution. Les institutions internationales telles que la Banque mondiale, l’OMS et d’autres organisations en situation de crise disposant de ressources humaines sur le terrain peuvent jouer un rôle crucial à cet égard. Il a également souligné l’importance de la facilitation des échanges pour lutter contre les inégalités en matière de vaccins.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.