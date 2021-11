Nouvelles de Covid-19 : dernières nouvelles de Covid-19, nouvelles et mises à jour indiennes de Covid-19

En janvier 2021, les autorités de réglementation des Émirats arabes unis ont également autorisé le Sputnik V à deux doses. Les vaccins Sputnik Light et Sputnik V ont été approuvés par le MOHAP dans le cadre de la procédure d’autorisation d’utilisation d’urgence.

Les dernières découvertes du Centre Gamaleya basées sur les données de 28 000 sujets à Moscou ont démontré que le vaccin Sputnik Light administré seul a une efficacité de 70% contre l’infection par la variante Delta du coronavirus au cours des trois premiers mois après la vaccination.

Le Fonds russe d’investissement direct (RDIF, le fonds souverain de la Russie) a annoncé aujourd’hui que le vaccin russe Sputnik Light à un seul composant contre le coronavirus a été approuvé par le ministère de la Santé et de la Prévention (MOHAP) des Émirats arabes unis en tant que rappel universel pour tous les vaccins contre coronavirus qui sont utilisés dans le pays.

La dose de rappel est disponible pour tous les résidents âgés de 18 ans et plus et peut être appliquée six mois après la deuxième dose de tout autre vaccin administré aux EAU.

Le vaccin Spoutnik Light est basé sur l’adénovirus humain de sérotype 26, qui est le premier composant du vaccin Spoutnik V. Le vaccin à injection unique a été autorisé aux Émirats arabes unis en octobre 2021.

L'efficacité du Sputnik Light en un coup comme rappel contre le variant Delta pour d'autres vaccins sera proche de l'efficacité contre le variant Delta du vaccin Spoutnik V : plus de 83 % contre l'infection et plus de 94 % contre l'hospitalisation.

L’efficacité du Sputnik Light en un coup comme rappel contre le variant Delta pour d’autres vaccins sera proche de l’efficacité contre le variant Delta du vaccin Spoutnik V : plus de 83 % contre l’infection et plus de 94 % contre l’hospitalisation.

Un schéma de vaccination unique de Sputnik Light présente un certain nombre d’avantages clés, notamment la facilité d’administration du vaccin, la surveillance et un calendrier de revaccination plus flexible lorsqu’il est utilisé comme rappel.

Sputnik Light a démontré une efficacité supérieure par rapport à certains vaccins à deux injections, qui ont montré une baisse importante de l’efficacité contre la variante Delta à moins de 50 % cinq mois après l’injection. L’utilisation autonome de Sputnik Light offre également une efficacité beaucoup plus élevée contre les maladies graves et les hospitalisations.

Sputnik Light s’est avéré sûr et très efficace par des données de vaccination dans le monde réel. En particulier, le vaccin a démontré une efficacité comprise entre 78,6 et 83,7% chez les personnes âgées, comme l’a confirmé le ministère de la Santé de Buenos Aires, en Argentine. Le ministère de la Santé du Paraguay a également constaté que Spoutnik Light était efficace à 93,5% pendant la campagne de vaccination en cours dans le pays.

