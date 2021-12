Nouvelles de Covid-19 : dernières nouvelles de Covid-19, nouvelles et mises à jour indiennes de Covid-19

Au cours de la deuxième vague, Portea a introduit l’oxygénothérapie pour les patients COVID, les soins en soins intensifs, la chimiothérapie et un certain nombre de solutions de soins à domicile pour les patients atteints de cancer.

Portea Medical, le plus grand programme d’isolement à domicile d’une entreprise indienne de soins de santé aux consommateurs en dehors des hôpitaux, a enregistré une réduction encourageante du taux d’hospitalisation à environ 3 %. Environ 45% des patients avaient plus de 60 ans et présentaient des comorbidités et étaient classés comme à haut risque.

Il a fourni des services d’isolement à domicile à 4 00 308 patients positifs au COVID en Inde depuis mai 2020.

Au cours de la deuxième vague, Portea a introduit l’oxygénothérapie pour les patients COVID, les soins en soins intensifs, la chimiothérapie et un certain nombre de solutions de soins à domicile pour les patients atteints de cancer. L’entreprise a mis en place des centres d’isolement et de traitement pour contrer le manque de lits d’hôpitaux, en plus d’introduire une nouvelle surveillance à distance basée sur les points de service des signes vitaux de santé des patients, en particulier des personnes âgées. Ces centres d’isolement disposaient de lits d’oxygénothérapie avec des médecins et des infirmières 24 × 7 disponibles sur place.

Environ 75% des patients COVID Home Isolation avaient entre 20 et 59 ans tandis que 17% appartenaient au groupe d’âge supérieur à 60 ans et 8% avaient moins de 20 ans. Dans l’ensemble, 34 % des patients présentaient différentes comorbidités : hypertension (13,2 %), diabète (12,9 %), obésité (12 %), corticothérapie à long terme (7,1 %), troubles thyroïdiens (5,35 %), entre autres.

À ce sujet, Meena Ganesh, MD, cofondatrice et présidente de Portea Medical, a déclaré : « L’épidémie de COVID-19 a été une expérience incroyablement douloureuse pour le pays. C’est au cours de cette période que Portea Medical a tout mis en œuvre avec ses services d’isolement à domicile pour s’assurer que les patients pouvant être pris en charge à domicile reçoivent un soutien et des soins adéquats. Cela a non seulement conduit à une réduction du taux d’hospitalisation, mais a également garanti que les lits d’hôpital sont réservés à ceux qui en ont le plus besoin. Nous augmentons nos ressources à la suite de la menace Omicron et continuerons à offrir nos services dans les temps à venir. »

Portea a géré avec succès tous les patients isolés à domicile avec des soins et une surveillance à domicile. Environ 9,5% de ces patients avaient un ou plusieurs membres de la famille présentant des symptômes. La société a également mobilisé des ressources, mobilisé des relations clés avec des partenaires de centres de contact et exécuté des collaborations sans précédent pour fournir un soutien à l’isolement à domicile pour les patients de Covid-19 dans le cadre d’accords avec les gouvernements de Delhi, Karnataka, Haryana, Punjab, Maharashtra, Tamil Nadu et administrations locales.

En tant que plus grand acteur indien des soins de santé à domicile, Portea a fourni des soins constants et de haute qualité aux patients dans diverses régions du pays. L’entreprise a pris en charge plus de 5 millions de patients dans leur environnement familial, offrant une vaste gamme de services pour les maladies chroniques, les soins aux personnes âgées, les soins postopératoires, la gestion du diabète, la chimiothérapie à domicile et d’autres maladies ou blessures nécessitant des soins de longue durée.

