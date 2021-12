Nouvelles de Covid-19 : dernières nouvelles de Covid-19, nouvelles et mises à jour indiennes de Covid-19

Cepheid surveille activement les mutations du virus COVID-19 et sa PCRplus est une catégorie de test PCR élevée réservée aux solutions de test de diagnostic moléculaire.

La Food & Drug Administration (FDA) des États-Unis a accordé une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) à Cepheid en septembre 2021 pour son test multiplex Xpert CoV-2/Flu/RSV basé sur PCRplus pour les virus qui causent le COVID-19, la grippe et le RSV infections.

Cepheid avec ses tests de coronavirus Xpert basés sur PCRplus récemment introduits est bien équipé pour la détection de la variante « Omicron » B.1.1.529.

Basée à Sunnyvale, en Californie, Cepheid est une société de diagnostic moléculaire de premier plan dédiée à l’amélioration des soins de santé en développant, fabriquant et commercialisant des systèmes et des tests moléculaires précis mais faciles à utiliser.

Cepheid surveille activement les mutations du virus COVID-19 et sa PCRplus est une catégorie de test PCR élevée réservée aux solutions de tests de diagnostic moléculaire qui offrent une précision, une vitesse, une flexibilité, une simplicité et une expertise exceptionnelle en matière de conception de tests.

Les tests Xpert Xpress SARS-CoV-2, Xpert Xpress SARS-CoV-2/Flu/RSV et Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus semblent tous ne pas être affectés par cette nouvelle variante émergente, basée sur in-silico ( analyse informatique).

La Food & Drug Administration (FDA) des États-Unis a accordé une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) à Cepheid en septembre 2021 pour son test multiplex Xpert CoV-2/Flu/RSV basé sur PCRplus pour les virus qui causent le COVID-19, la grippe et le RSV infections.

Les tests CoV-2 de Cepheid, conçus avec plusieurs cibles génétiques pour assurer une détection complète des virus, se sont avérés robustes et fiables au fil du temps. Cette approche de conception de test est utilisée dans tous les tests Xpert CoV-2 de Cepheid pour aider à se prémunir contre les variantes et garantir les performances de test sur lesquelles les prestataires de soins de santé se reposent.

« Les virus à ARN sont bien connus pour subir naturellement des variations génétiques et sont donc bien placés pour émerger face à de nouvelles pressions sélectives – c’est ainsi qu’ils se développent », a déclaré David Persing, MD, Ph.D., EVP et Chief Medical et agent scientifique, Cepheid.

« Depuis le début de la pandémie, nous nous sommes efforcés de garder une longueur d’avance sur la dérive génétique du SRAS-CoV-2 et avons conçu nos tests en prévision de variantes comme Omicron et de futures variantes potentielles », a-t-il ajouté.

Le test le plus récent de Cepheid, Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus, est conçu pour inclure une détection plus robuste de trois gènes du SRAS-CoV-2, permettant une détection encore plus fiable des variantes virales, atténuant davantage les effets possibles des mutations virales .

Ces tests n’ont pas été autorisés ou approuvés par la FDA. Ils ont été autorisés par la FDA en vertu d’un EUA pour une utilisation par des laboratoires autorisés. Xpert Xpress SARS-CoV-2 a été autorisé uniquement pour la détection de l’acide nucléique du SARS-CoV-2, et non pour d’autres virus ou agents pathogènes.

Xpert Xpress SARS-CoV-2/Flu/RSV et Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus ont été autorisés uniquement pour la détection qualitative simultanée et la différenciation des acides nucléiques du SARS-CoV-2, du virus de la grippe A, du virus de la grippe B , et RSV et non pour tout autre virus ou agent pathogène.

Les tests ne sont autorisés que pour la durée de la déclaration de l’existence de circonstances justifiant l’autorisation d’utilisation d’urgence de tests de diagnostic in vitro pour la détection et/ou le diagnostic de COVID-19 en vertu de l’article 564(b)(1) de la Loi, 21 USC § 360bbb-3(b)(1), à moins que l’autorisation ne soit résiliée ou révoquée plus tôt.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.