Nouvelles de Covid-19: dernières nouvelles de Covid-19, nouvelles et mises à jour indiennes de Covid-19

La pandémie a eu de graves répercussions sur la fourniture d’établissements de soins oculaires à travers le pays, ce qui a entraîné une augmentation des cas de problèmes oculaires.

Une augmentation des cas d’affections oculaires a été observée, comme les yeux secs, la myopie, le glaucome et les yeux douloureux, entre autres dans la phase post-pandémique.

Les experts ont souligné l’importance d’un bilan de santé oculaire régulier à l’occasion de la Journée mondiale de la vue célébrée chaque année le 14 octobre.

Selon eux, la pandémie a eu un impact sévère sur la fourniture d’établissements de soins oculaires à travers le pays, ce qui a en outre entraîné une augmentation du nombre de cas causant des problèmes oculaires tels que le syndrome des yeux secs, la myopie et d’autres affections oculaires à la suite d’un dépistage prolongé. temps.

La pandémie a souligné l’importance d’inclure les soins oculaires au cœur des soins de santé généraux.

Parlant de l’importance des soins oculaires, le Dr Sudhank Bharati, Bharti Eye Foundation & Hospital, New Delhi a déclaré : « Alors que la pandémie a poussé les priorités en matière de soins de santé, il est temps de porter notre attention sur notre santé oculaire. La pandémie a entraîné une forte augmentation du temps d’écran, en raison des réunions ou de l’éducation virtuelles, du travail à domicile (WFH), de la vidéoconférence, etc., car tout cela a eu des conséquences néfastes sur notre santé oculaire. Nous avons observé un nombre croissant de cas avec des affections oculaires comme des yeux douloureux, des yeux secs, un syndrome, entre autres. Beaucoup de gens évitent encore les examens de la vue et optent plutôt pour des remèdes maison qui ne suffisent pas. Une intervention médicale est indispensable si la situation persiste. En cette Journée mondiale de la vue, tout le monde devrait s’engager à prendre soin de ses yeux et encourager ses amis et sa famille à se faire examiner les yeux et à continuer à le faire à intervalles réguliers.

Les experts ont révélé que pendant ces périodes, la plupart des gens oubliaient leurs examens oculaires et qu’une augmentation des cas d’affections oculaires était observée, comme les yeux secs, la myopie, le glaucome et les yeux douloureux, entre autres dans la phase post-pandémique.

Faisant écho à des points de vue similaires, le Dr Nikhil Gokhale, ophtalmologiste, Gokhale Eye Hospital et spécialiste de la cornée, Mumbai a commenté : « Si nous continuons à ignorer notre santé oculaire et retardons le traitement, les répercussions pourraient être dangereuses et graves, en particulier dans les affections oculaires comme la rétinopathie diabétique et le glaucome. ce qui entraîne une perte de vision permanente. Nous observons également des patients atteints de cataractes matures en raison de retards dans la chirurgie. Ceci est également important pour les enfants, en raison de l’éducation en ligne et de l’utilisation des appareils numériques. La Journée mondiale de la vue est un moyen idéal pour sensibiliser à la prise en charge de la santé oculaire. Il est tout aussi important de créer une prise de conscience dans les zones rurales où la compréhension est minimale. De plus, étant donné qu’ils n’ont pas accès à des infrastructures développées pour des bilans de santé réguliers, de telles installations sont incontournables dans ces régions. Nos yeux sont précieux, il est donc grand temps que nous prenions cela au sérieux et que nous nous engageions à faire des tests de vue. »

Avec un énorme fardeau de 88% de cécité évitable dans notre pays, cela signifie que nous avons beaucoup à accomplir et à faire, met en garde le Dr Sirish Nelivigi, directeur du Nelivigi Eye Hospital, Bangalore, ajoutant que la perte de la vue constitue l’un des plus grands défis auxquels sont confrontés non seulement le patient, mais aussi le fardeau qui pèse sur la famille, la société et la nation dans son ensemble.

« Chacun de nous en tant qu’individus a le devoir moral de réduire ce fardeau et ainsi d’aider à élever notre propre famille et société. Nous pouvons tous y contribuer de manière modeste mais significative. Commençons par effectuer des examens oculaires annuels réguliers, puis encourageons nos familles à faire de même. Ceci, lorsqu’il est extrapolé à un niveau plus large, se traduit par des miracles grâce à une famille et une nation meilleures, plus productives et plus sûres. En cette Journée mondiale de la vue, engageons-nous à assumer le message et l’engagement d’examens oculaires réguliers pour toutes les personnes de plus de 4 ans », a conclu le Dr Nelivigi.

