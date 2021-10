Nouvelles de Covid-19: dernières nouvelles de Covid-19, nouvelles et mises à jour indiennes de Covid-19

Encore plus préoccupante est l’approbation du vaccin ADN de Cadila Healthcare en Inde pour les enfants de 12 à 18 ans sur la base d’un petit sous-ensemble de données, sans études de biodistribution et sans évaluation des aspects de sécurité à long terme chez les enfants.

L’OMS a également récemment recommandé une troisième dose pour les vaccins inactivés en provenance de Chine, ce qui signifie une acceptation implicite de la faible efficacité des vaccins chinois.

Par KV Balasubramaniam

Idée en bref

La réponse rapide dans le développement de vaccins pour lutter contre la pandémie de Covid a conduit à l’approbation de vaccins sous-optimaux. Bien que ces vaccins aient peut-être aidé à maîtriser la pandémie, ils sont encore loin des critères de sécurité et d’efficacité d’un bon vaccin. Il est temps de remettre à zéro les repères pour que la lutte contre la transmission du virus et le contrôle de la maladie soient effectivement atteints.

L’histoire jusqu’à présent sur les vaccins Covid-19

La pandémie de Covid-19 est sans précédent dans l’histoire de l’humanité. Alors qu’il ravageait la planète Terre, il a laissé dans son sillage d’importantes pertes en vies humaines, infligé une morbidité énorme et déséquilibré l’économie mondiale, et avec elle les moyens de subsistance des gens. C’était une crise aux dimensions incalculables.

Alors même que la communauté médicale commençait à s’attaquer à la nouvelle pandémie, l’industrie pharmaceutique s’est empressée de trouver des solutions pour limiter les dégâts et trouver des solutions plus permanentes à l’infection virale. L’industrie du vaccin, qui avait une certaine expérience des précédentes épidémies de SRAS et de MERS, n’a pas tardé à proposer des candidats vaccins contre le Covid-19. Les gouvernements occidentaux et les agences multilatérales ont investi d’énormes dépenses en ressources. La lumière au bout du tunnel est apparue et l’industrie des vaccins a pu proposer des solutions vaccinales raisonnables. La vitesse du développement des vaccins et des approbations en mode d’urgence par les régulateurs était sans précédent.

Il existe environ six vaccins différents qui sont actuellement approuvés au niveau international pour une utilisation d’urgence – les vaccins à ARNm de Moderna et Pfizer/BioNtech, les vaccins à vecteur vivant d’Astra Zeneca et Johnson & Johnson Janssen et les vaccins inactivés de Sinopharm et Sinovac. En outre, quatre vaccins attendent des approbations internationales – le vaccin à vecteur vivant de l’Institut Gamaleya, le vaccin inactivé de Bharat Biotech, le vaccin sous-unitaire de Novovax et le vaccin à ADN de Cadila Heathcare.

Développements inquiétants

Avec l’utilisation croissante de ces vaccins, plusieurs problèmes de sécurité ont commencé à faire l’actualité. Par exemple, les vaccins à ARNm provoqueraient une myocardite et, par conséquent, ont été suspendus dans certains pays scandinaves, qui sont plus attentifs aux aspects de sécurité. De même, le vaccin vivant à vecteur d’Astra Zeneca fait face à des problèmes de caillots cérébraux et a été retiré de l’utilisation pour les personnes de moins de 40 ans dans certains pays européens.

De plus, ce qui est préoccupant, c’est le niveau relativement faible d’efficacité des vaccins. Pour aggraver ce problème, la souche Delta a rendu les vaccins encore moins efficaces. La baisse d’efficacité est uniforme sur toutes les plateformes technologiques. Cela a conduit même Pfizer à revendiquer une efficacité initiale élevée pour son vaccin à ARNm, réclamant désormais des doses de rappel pour l’ensemble de la population.

L’OMS a également récemment recommandé une troisième dose pour les vaccins inactivés en provenance de Chine, ce qui signifie une acceptation implicite de la faible efficacité des vaccins chinois. En ce qui concerne le vaccin indien inactivé – Covaxin, il semble que l’OMS ne soit toujours pas convaincue de la robustesse des essais cliniques et des résultats d’efficacité, car elle a demandé à plusieurs reprises à la société plus de données.

L’autre problème gênant est la position générale selon laquelle les vaccins, bien que de faible efficacité, ont été efficaces contre les maladies graves et ont réduit les hospitalisations pour les personnes vaccinées qui contractent à nouveau l’infection. Il faut faire valoir qu’en premier lieu, les vaccins ne devraient pas entraîner la réentrée du virus dans le stade, car un bon vaccin avec une immunité élevée, et une immunité stérilisante, éviterait cette situation malheureuse. Une immunité stérilisante est conférée lorsque le vaccin peut bloquer complètement le virus lors d’une infection ultérieure. Ceci est important pour arrêter la transmission du virus et obtenir une immunité collective plus efficace.

Encore plus préoccupante est l’approbation du vaccin ADN de Cadila Healthcare en Inde pour les enfants de 12 à 18 ans sur la base d’un petit sous-ensemble de données, sans études de biodistribution et sans évaluation des aspects de sécurité à long terme chez les enfants. Les vaccins à ADN sont connus pour interférer avec le génome de l’hôte avec une menace de développement d’oncogènes, ce qui est un problème sérieux. Prôner l’utilisation d’un vaccin chez les enfants à partir d’une nouvelle plateforme technologique sans études longitudinales est risqué.

De plus, ce qui n’est toujours pas compris, c’est le fait que le vaccin vecteur viral peut ne pas être efficace dans les doses suivantes comme dans les rappels en raison de la résistance des anticorps au vecteur même utilisé dans les vaccins, ce qui les rend moins efficaces. Étant donné que l’Inde mise fortement sur le vaccin vectoriel – Covishield, cela soulève des inquiétudes quant à l’utilité à long terme de la campagne de vaccination qui mise sur ce vaccin.

Au milieu de tout cela, l’attente qu’un vaccin doive conférer une immunité à long terme a trop commodément été ignorée. En revanche, le refrain des fournisseurs de vaccins a été sur le besoin de boosters !

Inconvénients des vaccins First Mover

Ces développements inquiétants sont directement le résultat de la précipitation pour développer des vaccins et de l’empressement des régulateurs, poussés par des gouvernements désespérés à accorder des approbations d’urgence. Cela visait à garantir que la vaccination puisse être effectuée pour obtenir une immunité collective progressive pour la population sensible et, par conséquent, que l’activité économique puisse être remise sur les rails. Les vaccins développés ne font pas partie des meilleurs vaccins qu’il faut avoir. Ils représentent au mieux une réponse rapide à une pandémie imminente.

Maintenant que de nombreux pays ont atteint un niveau raisonnable de vaccination de leur population et que la fureur de la pandémie s’est considérablement réduite, il est temps de demander que de meilleurs vaccins soient disponibles. Cependant, les fabricants de vaccins qui avaient l’avantage du premier arrivé semblent persister avec leurs vaccins. A cela s’ajoute la réticence des gouvernements et même de l’OMS à prescrire de nouvelles références pour l’efficacité et la sécurité des vaccins. On peut dire qu’il pourrait y avoir un confort avec le statu quo.

Si les inconvénients sont négligés pendant trop longtemps, il y aura beaucoup de prix à payer en raison des conséquences désastreuses de l’utilisation de vaccins relativement dangereux et inefficaces, dont certains deviennent trop évidents maintenant.

Besoin de vaccins Covid-19 sûrs et plus efficaces

Dans le domaine des vaccins, c’est une doctrine bien acceptée qu’un vaccin doit d’abord et avant tout être un vaccin sûr. L’innocuité ne se reflète pas uniquement dans le faible niveau d’événements indésirables immédiatement après la vaccination. Cela se reflète davantage dans la façon dont le vaccin ne provoque aucune conséquence médicale indésirable à long terme. Ceci est plus important pour les enfants car l’impact négatif peut avoir des conséquences débilitantes au cours de leur vie. Il n’est pas moins important dans les sections vulnérables, telles que la population immunodéprimée et âgée, en raison des coûts élevés liés au handicap. Par conséquent, la sécurité des vaccins est une considération primordiale.

Ce n’est qu’après avoir satisfait aux considérations de sécurité que les considérations d’efficacité méritent d’être prises en compte, car une bonne efficacité sans une sécurité adéquate peut créer plus de problèmes qu’elle n’en résout. L’innocuité est manifeste dans la plate-forme technologique choisie pour le vaccin, tandis que l’efficacité est un aspect qui peut être atteint par une application appropriée de la technologie et dans la construction du vaccin. Par exemple, les vaccins inactivés sont considérés comme sûrs et leur efficacité peut être améliorée par une formulation appropriée avec de bons adjuvants.

Par conséquent, il est maintenant temps de redéfinir les repères pour un bon vaccin et les choix que font les gouvernements dans l’utilisation des vaccins pour les campagnes de vaccination. La référence clé est la sécurité du vaccin, que le vaccin doit être très sûr dans tous les groupes d’âge et dans les populations en bonne santé et malades. Sur le paramètre d’efficacité, la référence doit être fixée avec une efficacité stipulée supérieure à 90 %. Il est également important de regarder la période d’immunité conférée par le vaccin. L’attente étant que le vaccin doit conférer une immunité robuste et à long terme, non pas en mois mais en années.

De bons vaccins à l’horizon

Quelques bons vaccins ont émergé sur l’horizon de développement. Parmi eux se trouvent les vaccins protéiques sous-unitaires basés sur la technologie recombinante. C’est un fait bien connu que les vaccins recombinants sont généralement sûrs puisque ce qui est injecté comme antigène est une protéine. Un vaccin recombinant formulé avec de bons adjuvants peut conférer une bonne immunité neutralisante et durable. De même, un vaccin inactivé est également considéré comme sûr et peut conférer une bonne immunité avec un bon choix d’adjuvant. Dans la liste de ces vaccins figurent Novovax (Covovax par Serum Institute en Inde), RelCovax (par Reliance Life Sciences) et Corbevax (par Biological E) en tant que vaccins sous-unitaires. Pas étonnant que les grandes multinationales chevronnées du vaccin – Sanofi et GSK, développent conjointement un vaccin sous-unitaire contre le Covid-19. De même, Covaxin (de Bharat Biotech) en tant que vaccin inactivé peut également être sûr. Cependant, le problème avec le vaccin inactivé est le coût de fabrication plus élevé et les difficultés de fabrication à grande échelle.

Il est pertinent de noter que les vaccins sous-unitaire et inactivé peuvent être utilisés sans danger chez les enfants. La couverture vaccinale évoluant pour couvrir les enfants, il conviendrait de ne choisir que ces vaccins sous-unitaires ou inactivés plutôt que les vaccins à ARNm, à vecteurs vivants ou à ADN. La plupart des pays sont sur le point de vacciner les enfants, et ils feraient bien de redéfinir les paramètres de sécurité et d’efficacité des vaccins Covid-19 afin que le monde dans son ensemble obtienne un meilleur vaccin pour lutter contre la pandémie.

Conclusion

En ce qui concerne les choix appropriés concernant les vaccins Covid-19, la sécurité est d’une importance primordiale. Alors que la pandémie de Covid recule et qu’une grande partie de la population mondiale est encore vaccinée, en particulier les enfants de moins de 18 ans, la nécessité de réinitialiser la barre de sécurité et d’efficacité des vaccins Covid-19 prend beaucoup d’importance. Le monde a désormais besoin de vaccins Covid-19 plus sûrs et plus efficaces. Il est temps d’agir.

(L’auteur est Ph.D, consultant en sciences de la vie et ancien MD, Indian Immunologicals Ltd. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

