Nouvelles de Covid-19: dernières nouvelles de Covid-19, nouvelles et mises à jour indiennes de Covid-19

Des agents de santé inoculent aux bénéficiaires la dose du vaccin COVID-19 dans un camp de vaccination gratuit à Kajupada, à Mumbai. (Photo PTI)

Le 17 octobre s’est avéré être un dimanche qui a soulagé les habitants de Mumbai dans la bataille contre le coronavirus. Le centre financier de l’Inde n’a enregistré aucun décès lié au COVID dimanche et les dirigeants se sont rendus sur Twitter pour célébrer le moment. Selon Suresh Kakani, commissaire municipal supplémentaire (santé), Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC), la région n’a signalé aucun décès pour la dernière fois le 26 mars 2020. Il a déclaré que le BMC venait de conclure le troisième cycle de séquençage du génome de 376 échantillons de COVID positifs. patients recueillis auprès de divers hôpitaux et individus et les résultats sont connus et, selon cela, 54% ont montré une variante delta. Il s’agit d’une baisse par rapport aux 70 % du séquençage du génome précédent, conclu au cours de la première semaine de septembre.

Dans le dernier séquençage du génome, autre que la variante delta à 54 pour cent, 34 pour cent montraient des dérivés delta et 12 pour cent étaient « autres ». Ce qu’il est important de noter, dit-il, c’est que ceux qui ont été vaccinés semblaient soit asymptomatiques, soit présentaient des symptômes très légers. Cela, dit-il, souligne l’importance de se faire vacciner et a exhorté tous à s’assurer qu’ils se font vacciner et à continuer de suivre un comportement approprié pour COVID. Jusqu’à présent, dit-il, 96 des personnes dans la région BMC ont reçu une dose unique de vaccin et 65% les deux doses.

Il a également mentionné que sur les 376 échantillons collectés en septembre et octobre, jusqu’à présent, seuls trois décès sont survenus et ce qui a également été observé, c’est que le séjour global à l’hôpital a également été réduit et était principalement d’environ 5 à 6 jours.

Il dit que les décès lors de la première vague de COVID l’année dernière représentaient 5,8% du total des cas positifs et cela a été réduit à moins de 1% dans la deuxième vague et cela était dû à diverses initiatives telles que les patients sauvent des vies et d’autres mesures et au cours des 15 à 20 derniers jours, affichant principalement des décès à un chiffre et le dimanche affichant zéro décès. En cela, il voit un rôle important et un soutien actif de la population.

