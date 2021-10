Nouvelles de Covid-19: dernières nouvelles de Covid-19, nouvelles et mises à jour indiennes de Covid-19

Le processus EUL de l’OMS vise à déterminer l’assurance qualité, la sécurité et l’efficacité d’un produit manufacturé comme le Covid Vaccine Covaxin de Bharat Biotech dans ce cas.

Selon l’OMS, les soumissions à l’OMS pour la présélection ou l’inscription dans le cadre de la procédure EUA sont confidentielles. S’il s’avère qu’un produit soumis pour évaluation répond aux critères d’inscription, l’OMS publiera largement les résultats.

Pour examiner la liste d’utilisation d’urgence (EUL) du vaccin Covid Covaxin de Bharat Biotech, le groupe consultatif technique de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) se réunira le 26 octobre, a déclaré récemment le scientifique en chef de l’OMS, le Dr Soumya Swaminathan.

Le processus EUL de l’OMS vise à déterminer l’assurance qualité, la sécurité et l’efficacité d’un produit manufacturé comme le Covid Vaccine Covaxin de Bharat Biotech dans ce cas.

« Notre objectif est de disposer d’un large portefeuille de vaccins approuvés pour une utilisation d’urgence et d’élargir l’accès aux populations du monde entier », a déclaré le Dr Soumya Swaminathan.

Covaxin n’a pas encore obtenu l’approbation du Drugs Controller General of India (DCGI) pour une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) chez les enfants et les adolescents âgés de 2 à 18 ans.

L’OMS avait tweeté ce mois-ci : « Bharat Biotech a soumis des données sur une base continue et a soumis des informations supplémentaires à la demande de l’OMS le 27 septembre.

Les données glissantes permettent à l’OMS de commencer son examen immédiatement, à mesure que les informations continuent d’arriver, afin d’accélérer le processus d’examen global.

