Nouvelles de Covid-19: dernières nouvelles de Covid-19, nouvelles et mises à jour indiennes de Covid-19

Le vaccin ZyCoV-D a reçu l’autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) du régulateur des médicaments le 20 août, ce qui en fait le premier vaccin à être administré dans le groupe d’âge de 12 à 18 ans en plus des adultes.

Les pédiatres et les experts ont partagé leurs inquiétudes concernant la disponibilité et l’abordabilité du vaccin pour enfants à un moment où le gouvernement central et Zydus Cadila négocient également le prix de son vaccin COVID-19 sans aiguille à base d’ADN ZyCoV-D.

On apprend que Zydus Cadila a proposé 1 900 pour le jab à trois doses de ZyCoV-D. Le ZyCov-D de Zydus Cadila – le premier vaccin à ADN plasmidique au monde pour Covid-19 est le seul vaccin aujourd’hui approuvé par le Drug Controller General of India (DCGI) pour une utilisation d’urgence chez les enfants âgés de 12 ans et plus.

Bien que l’efficacité du ZyCoV-D était de 67% par rapport au vaccin à ARNm et à d’autres, qui est d’environ 90%, il n’y a pas eu d’essais de stade avancé que Zydus Cadila a promis de publier à une date ultérieure. Le vaccin agit en incitant le système immunitaire à produire des protéines de pointe similaires au virus, ce qui déclenche la production d’anticorps contre le virus. Il s’agit d’un vaccin indolore introduit dans la peau et le tissu sous-cutané où il y a une concentration maximale de macrophages qui ingèrent et transportent le matériel d’ADN dans le noyau cellulaire.

Parlant du vaccin ZyCoV-D Covid, le Dr Santosh Soans, ancien président de l’Académie indienne de pédiatrie (IAP) et président scientifique 2023, International Pediatric Association (IPA) a expliqué : nécessite des essais supplémentaires et nous ne savons pas quelle est la conséquence à long terme de la nouvelle technologie comme le risque de modifier le gène. Il existe un risque de production continue d’anticorps entraînant un trouble inflammatoire inconnu.

Tout nouveau produit lancé sur le marché aura un coût plus élevé en raison de la recherche impliquée. Le vaccin Zydus Cadila nécessite également un applicateur à jet et nécessite trois doses par rapport aux autres vaccins Covid, mais pendant la pandémie, nous devons soutenir l’initiative du gouvernement pour un vaccin universel pour chaque homme, femme et enfant et réduire le coût à moins de 1500 ce qui me semble approprié.

« Les enfants de moins de 18 ans représentent une partie importante de la population qui est de 472 millions, qui est restée à l’intérieur pendant plus d’un an, principalement non affectée par le virus et sans vaccin. Cependant, selon les données du Conseil indien de la recherche médicale (ICMR) d’une enquête sérologique nationale, 65% d’entre eux avaient des anticorps. De plus, comme les enfants ont moins de récepteurs ACE-2 dans leurs poumons, ils peuvent être moins sensibles. Malgré cela, plus de 100 enfants sont morts du COVID-19 en Indonésie chaque semaine en juillet, remettant en cause la croyance largement répandue selon laquelle les enfants courent un faible risque de COVID-19 », selon le consultant pharmaceutique basé à Ahmedabad, le Dr Sanjay Agrawal.

Le vaccin Zydus Cadila COVID-19 ZyCoV-D sera bientôt introduit dans la campagne nationale de vaccination anti-coronavirus, selon des sources officielles.

Le Centre attend également les recommandations du Groupe consultatif technique national sur la vaccination (NTAGI) pour introduire le ZyCoV-D dans la campagne de vaccination et donner la priorité aux bénéficiaires en se concentrant sur les personnes âgées de 12 à 18 ans présentant des comorbidités.

Des essais cliniques sont en cours pour Covovax, un vaccin Covid-19 développé par la société américaine Novavax Inc. pour les enfants de moins de 18 ans par le Serum Institute of India (SII). Des essais cliniques sont également en cours pour le vaccin biologique à sous-unité de protéine E Corbevax, sur des enfants âgés de 5 à 18 ans et plus et il devrait être déployé d’ici décembre de cette année, selon des sources officielles.

