Nouvelles de Covid: Boris a fustigé les règles en Angleterre malgré l’augmentation du nombre de cas le jour de Noël | Politique | Des nouvelles

Le gouvernement a annoncé qu’aucune nouvelle mesure ne sera imposée au cours de la semaine à venir, demandant seulement que les gens soient « prudents ». Cela survient au milieu de l’émergence de la variante Omicron Covid, censée se propager plus rapidement mais être moins nocive que les souches précédentes.

Un record de 113 628 cas de Covid a été signalé en Angleterre le jour de Noël.

Certains se sont tournés vers les médias sociaux pour accuser le Premier ministre d’avoir agi de manière irresponsable en ne prenant pas Omicron plus au sérieux.

Mike P Williams a écrit sur Twitter : « Les conservateurs ne se soucient pas du bien-être des gens.

« Ils nous laissent tous nous mêler à Noël et au Nouvel An de peur de perdre plus de votes, et ils feront face aux inévitables problèmes en janvier. »

Une décision de ne pas introduire de nouvelles restrictions a été prise plus tôt dans la journée, lundi, après que M. Johnson a examiné les dernières données de Covid avec les principaux conseillers du gouvernement.

Suite à cela, le secrétaire à la Santé Sajid Javid a déclaré : « Nous examinons les données quotidiennement, cela n’a pas changé au cours de la période de Noël, mais il n’y aura pas d’autres mesures avant la nouvelle année.

«Nous ne prendrons aucune autre mesure, bien sûr, les gens doivent rester prudents à l’approche des célébrations du nouvel an et faire un test de flux latéral si cela a du sens, célébrer à l’extérieur si vous le pouvez, avoir une ventilation à l’intérieur si vous le pouvez.

« S’il vous plaît, restez prudent et lorsque nous entrons dans la nouvelle année, bien sûr, nous verrons alors si nous devons prendre d’autres mesures, mais rien de plus jusque-là, au moins. »

Il a demandé à M. Javid : « Sérieusement, sur quelle planète êtes-vous ?! »

D’autres ont une vision beaucoup plus positive des décisions.

Le rédacteur en chef du Daily Skeptic, Toby Young, a déclaré à Express.co.uk : « Les sceptiques du verrouillage gagnent l’argument.

« Plus M. Johnson tarde à prendre une décision, plus il sera difficile de rappeler le Parlement avant la fin de l’année et moins il est probable que des restrictions supplémentaires soient imposées. »

Ben Harris a ajouté sur Twitter : « La bonne décision.

« Les personnes qui réclament des restrictions doivent accepter la réalité post-vaccinale. »

Le gouvernement a été approché pour commentaires.