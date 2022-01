Nouvelles de Covid: Boris Johnson a exhorté à cibler ceux qui «souffrent en silence» lors du quatrième déploiement | Royaume-Uni | Des nouvelles

Un groupe de scientifiques conseillant Israël a signalé des signes de déclin de l’immunité quelques mois après le troisième tir, et a déclaré que tout retard dans les doses supplémentaires pourrait s’avérer trop tard pour protéger les personnes les plus à risque. La nation a commencé à offrir à tout le personnel médical et aux plus de 60 ans un quatrième vaccin, tandis que l’Allemagne a commandé 80 millions de doses du vaccin Biontech pour administrer une quatrième dose à sa population d’ici mai.

Mais certains scientifiques ont averti que le plan pourrait se retourner contre nous, car trop de tirs pourraient provoquer une sorte de fatigue du système immunitaire chez les personnes âgées, compromettant la capacité du corps à lutter contre le coronavirus, selon le New York Times. Les organismes scientifiques du monde entier ont souligné que davantage de données doivent être collectées à partir du déploiement du booster et d’Omicron afin de déchiffrer la meilleure ligne de conduite.

Le patron de JCVI, Sir Andrew Pollard, a souligné que bien que le Royaume-Uni doive « s’appuyer sur les vaccins et les rappels » pour protéger les plus vulnérables de la société, donner des injections de Covid à l’ensemble de la population tous les six mois n’est « pas durable ».

Dans un sondage de 2 836 lecteurs d’Express.co.uk, organisé du 4 au 6 janvier, 64% des électeurs ont déclaré que le Royaume-Uni ne devrait pas distribuer une quatrième dose d’un vaccin Covid avant le printemps, contre 33% qui ont dit qu’il le devrait, et trois pour cent qui n’étaient pas sûrs.

Un lecteur surnommé « Old Reo » a commenté : « Non. Nous avons fini. Ciblez les personnes âgées et vulnérables avec des invitations à la vaccination et laissez les autres vivre leur vie. Concentrez-vous sur les générations délaissées qui ont manqué leurs rendez-vous et ont souffert en silence.

Il a ajouté : « Cela n’a aucun sens de continuer à fabriquer un vaccin basé sur la souche initiale de Wuhan. Il est inévitable que nous verrons des approches vaccinales mises à jour. »

