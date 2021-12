Nouvelles de Covid: Boris Johnson a exhorté à «ne pas fermer les églises» alors que les cas Omicron se multiplient au Royaume-Uni | Royaume-Uni | Des nouvelles

À la lumière de l’augmentation des cas de coronavirus et de la perspective de directives plus strictes, l’archevêque de Westminster, le cardinal Vincent Nichols, la veille de Noël, a exhorté le Premier ministre à laisser les gens « faire eux-mêmes de bons jugements » et à ne pas fermer les portes des églises du pays.

Le cardinal, qui s’est exprimé avant la messe de minuit vendredi soir, a déclaré : « Je voudrais sincèrement demander qu’ils n’envisagent plus de fermer des églises et des lieux de culte.

« Nous n’avons pas besoin d’impositions plus fortes pour nous apprendre quoi faire. »

Cela survient alors que le Royaume-Uni a battu un autre nombre record de cas quotidiens vendredi, avec 122 186 infections et 137 décès dans les 28 jours suivant le test positif enregistré.

Le NHS, quant à lui, a sonné l’alarme face à une augmentation significative du nombre d’hospitalisations pour COVID-19 après que 1 171 personnes à travers le pays ont dû être admises.

LIRE LA SUITE: Le Royaume-Uni pourrait se joindre aux États-Unis et à l’Allemagne pour restreindre les voyages en Espagne en raison d’une augmentation record de Covid

Les masques sont actuellement obligatoires à l’intérieur des églises et beaucoup ont diffusé en direct leurs services de Noël pour ceux qui s’isolent ou ne peuvent pas y assister en personne.

Le cardinal Nichols pense qu’il a été démontré que les grands lieux aérés comme les églises n’étaient « pas des endroits où nous propageons le virus ».

S’adressant à la BBC, il a déclaré qu’en cette période de « grande vulnérabilité » qu’est la pandémie de coronavirus, « la mise en place de barrières » pour « l’enfant Jésus » devrait être exclue par la congrégation.

Il a affirmé : « Je pense que ce pays a montré que les gens peuvent faire de bons jugements eux-mêmes. Nous en sommes à ce stade de dire que nous comprenons le risque. Nous savons ce que nous devons faire.

« La plupart des gens sont sensés et prudents. Nous n’avons pas besoin d’impositions plus fortes pour nous apprendre quoi faire. »

Dans une déclaration vidéo filmée, il a célébré les membres du public qui « se faisaient piquer non seulement pour eux-mêmes, pour nous-mêmes, mais pour les amis et la famille et toutes les personnes que nous rencontrons ».

Il a ajouté: « C’est, après tout, l’enseignement de Jésus-Christ, dont la naissance est au cœur de cette énorme fête – que nous devons aimer nos voisins comme nous nous aimons nous-mêmes. »

Les boosters sont considérés comme une mesure cruciale pour se protéger contre la variante Omicron, la perspective d’un quatrième coup de Covid devenant plus probable car les données suggèrent que l’immunité de la troisième dose commence à décliner après 10 semaines.

La dernière analyse de l’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) indique que parmi ceux qui ont reçu les deux premières doses du vaccin AstraZeneca, la protection deux à quatre semaines après un rappel Pfizer ou Moderna était d’environ 60%. Cependant, 10 semaines après le jab, il est tombé à 35% avec un booster Pfizer et à 45% avec un booster Moderna.

Les responsables ont admis qu’ils étaient prêts à donner le feu vert à une autre campagne de rappel si nécessaire.

Ils ont également souligné, cependant, que cette baisse n’a été observée que contre les cas symptomatiques légers, ce qui signifie que la protection contre les maladies graves est considérée comme significativement plus élevée et plus durable.