Nouvelles de Covid: Boris Johnson rejette les conseils de Harries sur les fêtes de Noël | Politique | Nouvelles

Boris Johnson a déclaré mardi lors d’une conférence de presse à Downing Street que les orientations du gouvernement sur la mixité sociale à Noël « restent les mêmes ». Le Premier ministre a été interpellé sur les dernières directives sur les coronavirus pour les Britanniques ce Noël après qu’un des conseillers médicaux du gouvernement a suggéré à la BBC que les gens devraient commencer à limiter le nombre de contacts qu’ils ont.

Le Premier ministre a déclaré lors du briefing : « Les orientations sont restées les mêmes.

Il a ajouté : « Nous mettons en place des mesures plus strictes pour arrêter l’ensemencement rapide d’Omicron dans ce pays afin de nous donner le temps dont nous avons besoin pour faire entrer les boosters et bien sûr pour en savoir plus.

« Ces mesures, comme vous le savez, les questions difficiles des frontières du test PCR, lorsque vous arrivez en quarantaine jusqu’à ce que vous obteniez un résultat négatif.

« Ensuite, des mesures plus strictes sur les masques, puis en veillant à ce que les contacts de toute personne, toute personne qui entre en contact avec un cas Omicron doive également être mis en quarantaine, nous pensons que c’est le bon équilibre. Vous et nous le garderons bien sûr constamment en revue. «

PLUS À VENIR…