Nouvelles de Covid: de nouvelles variantes apparaîtront alors que les «usines virales» sont partout | Monde | Des nouvelles

Vaccin COVID: des variantes qui battent les jabs «apparaîtront», selon un expert

Un professeur clinicien a décrit les groupes de personnes non vaccinées comme des « usines virales » où naissent de nouvelles souches de COVID-19. Ce sont principalement les nations dont la population est en grande partie non vaccinée, en particulier en Afrique, qui viennent à l’esprit lorsqu’on pense à de telles « usines ». Cependant, les endroits où les taux de vaccination sont élevés, notamment le Royaume-Uni, l’Espagne ou les Émirats arabes unis, sont également des scénarios incroyablement attrayants pour le virus.

Le Dr Anna Roca est une épidémiologiste des maladies infectieuses avec une expérience significative à la tête de groupes de recherche en Afrique australe et occidentale.

S’adressant à Express.co.uk, elle a déclaré: « Les conditions idéales pour de nouvelles mutations sont un grand nombre de personnes immunisées avec une transmission élevée, car il existe alors de nombreuses opportunités pour que le virus mute et le fasse d’une manière qui échappe à la réponse immunologique. »

Une transmission élevée, a-t-elle souligné, est la source ultime de nouvelles variantes potentielles. Et plus les barrières que le virus doit surmonter pour perdurer sont grandes, plus il se réinvente fort.

Le Dr Roca a expliqué: « La raison pour laquelle des variantes se produisent est que lorsqu’une grande partie de la population est déjà immunisée, le virus doit trouver des stratégies pour survivre.

« Avec le SRAS-CoV-2, le taux de mutation a augmenté car maintenant de nombreuses personnes sont immunisées. »

De nouvelles variantes de Covid peuvent émerger partout où il y a transmission – que ce soit dans n’importe quel pays africain ou au Royaume-Uni (Image: .)

Alors qu’en Afrique, la vaccination se fait principalement par transmission, dans le monde occidental, elle se fait par une combinaison de transmission et de vaccination.

Elle a ajouté: « Ce à quoi vous pouvez vous attendre dans les nouvelles mutations, c’est qu’elles sont plus en forme que le virus d’origine. Plus apte signifie plus capable d’échapper au vaccin. »

Cela suggère que les vaccins sont, dans une certaine mesure, une arme à double tranchant.

Le Dr John Swartzberg, professeur clinicien émérite de maladies infectieuses et de vaccinologie à l’UC Berkeley School of Public Health, a déclaré qu' »il est très probable » que des mutations telles que Omicron, signalées pour la première fois à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en Afrique du Sud en novembre, se poursuivront d’apparaître jusqu’à ce qu’un grand nombre de la population mondiale ait été piqué.

En plaisantant, il a ajouté: « Ou nous pourrions prier pour que le virus décide miraculeusement d’arrêter d’essayer d’échapper à notre immunité. »

Il a déclaré à Express.co.uk : « Il est essentiel de faire vacciner le plus de personnes possible dans le monde dès que possible. Les non vaccinés sont des usines virales et les usines virales sont d’où proviennent les variantes. »

Dans des endroits comme la Gambie ou d’autres pays d’Afrique occidentale, a expliqué le Dr Roca, « le taux de vaccination est ridiculement bas », et il serait facile de supposer que l’origine de toutes les futures souches est là.

Des personnes non masquées au Tchad, avec un taux de vaccination inférieur à 3%, attendent de se faire tester (Image: .)

Tout d’abord, a-t-elle souligné, il est important de ne pas généraliser : « Parfois, nous regardons l’Afrique comme une entité mais il y a beaucoup de différences entre les différents pays.

Au 25 décembre, le taux de vaccination au Maroc était de 62,2 pour cent ; au Rwanda et en Afrique du Sud, 48,3 pour cent ; en Algérie, environ 15 pour cent, et au Tchad, moins de trois pour cent.

Un trait général à travers le continent africain, à l’exception de quelques pays, est un manque d’adaptabilité dans le comportement. Dans la plupart des régions, les affaires se sont déroulées comme d’habitude, a déclaré le Dr Roca.

Elle a affirmé: « La vaccination seule ne suffit pas. »

Le Dr Swartzberg, dans le même ordre d’idées, a averti que « les interventions non pharmaceutiques – masquage, distanciation sociale, éviter les lieux de rassemblement de personnes, en particulier à l’intérieur » sont cruciales.

De telles mesures ne sont souvent pas prioritaires car il existe une confusion générale autour du type de protection offerte par les jabs.

Si « au niveau individuel, lorsque vous êtes vacciné, vous êtes protégé, ce qui signifie que vous êtes moins susceptible d’avoir besoin d’une hospitalisation ou de mourir », épidémiologiquement, la société fonctionne comme une seule, a expliqué le Dr Roca.

Elle a poursuivi : « Il y a toujours un risque de transmettre [for the vaccinated], donc vous devez toujours être prudent.

« De nouvelles variantes se produiront. Il n’y a aucune raison de croire qu’elles ne se produiront pas. »

Sur une note positive, on s’attend à ce qu’ils deviennent moins meurtriers.

Le Dr Swartzberg a déclaré: « En général, mais à quelques exceptions près, les infections virales ont tendance à évoluer vers plus de bénignité. C’est-à-dire qu’elles n’aident pas le virus à survivre s’il rend son hôte si malade qu’il reste à la maison au lit.

« Idéalement, du point de vue du virus, l’hôte devrait être suffisamment bien pour être avec d’autres personnes mais toujours tousser et éternuer. »

Alors que les symptômes causés par le coronavirus deviennent plus doux, la question se pose : y aura-t-il une fin ?

Le Dr Roca a déclaré: « Finalement, nous allons vivre avec cela et cela sera considéré comme un virus endémique.

« Combien de temps cela prendra est difficile à prévoir. »

L’OMS a déclaré cette semaine que le virus était déjà en passe de devenir endémique.

Le Dr Maria Van Kherkhove, responsable technique COVID-19 pour le programme d’urgence sanitaire de l’OMS, a averti, cependant, que le statut endémique n’est pas synonyme d’absence de danger.

Elle a déclaré: « Endémique signifie généralement qu’il a un niveau de circulation inférieur, qu’il est géographiquement limité et que vous verrez des poussées de populations non protégées.

« Nous sommes sur la bonne voie, personne ne remet cela en question, mais nous sommes toujours au milieu d’une pandémie. »