Les chiffres du coronavirus montrant une augmentation inquiétante des hospitalisations pourraient voir de nouvelles restrictions COVID-19 être imposées en Angleterre dès mardi. Les mesures pourraient mettre en jeu les festivités du Nouvel An et durer jusqu’à trois mois, jusqu’au 28 mars, comme présenté dans un scénario potentiel mis en place par le Groupe consultatif scientifique pour les urgences (Sage). Le Premier ministre Boris Johnson doit examiner les dernières données sur la pandémie et devrait revoir l’évaluation de Sage lundi.

La nouvelle modélisation Sage a basé ses recommandations sur celles de l’Université de Warwick et a été remise au groupe de scientifiques jeudi.

On pense que le cœur des discussions de M. Johnson et du cabinet demain sera de savoir si des mesures supplémentaires sont nécessaires pour protéger le NHS.

La veille de Noël, Sage a mis en garde contre une « grande vague » d’admissions à l’hôpital qui pourrait transformer cet hiver en un hiver encore pire que celui de l’année dernière.

Le groupe a souligné que le pic d’admissions « pourrait être comparable ou supérieur aux pics précédents ».

LIRE LA SUITE: Boris Johnson a exhorté à «ne pas fermer les églises» alors que les cas Omicron augmentent dans tout le Royaume-Uni

Plus tôt ce mois-ci, plus de 100 députés conservateurs ont voté contre l’intention de M. Johnson de mettre en œuvre les mesures du plan B.

Cependant, en réponse aux conclusions de l’Université de Warwick, les meilleurs conseillers scientifiques de No10 ont examiné les effets d’un retour potentiel aux restrictions de l’étape 2.

L’étape 2, qui fait partie de la feuille de route de verrouillage de l’année dernière, interdit le mélange social à l’intérieur, ramène la règle de six et limite le service des bars et des restaurants à l’extérieur uniquement.

Sage a exploré l’impact qu’il aurait de passer à l’étape 2 le 28 décembre ou le 1er janvier – soit pendant deux semaines, quatre semaines ou trois mois.

Dans le pire des cas, la vie en Angleterre pourrait être limitée jusqu’au 28 mars.

Rien qu’à Londres, un total de 386 admissions à l’hôpital Covid ont été enregistrées par les hôpitaux le 22 décembre – en hausse de 92% d’une semaine sur l’autre et le nombre le plus élevé pour une seule journée depuis le 1er février.

Selon des sources gouvernementales, de nouvelles restrictions seront envisagées si le nombre dépasse 400.

No10 a déclaré que l’évaluation de Sage, qui comprend une analyse d’un total de 13 scénarios différents pouvant être appliqués sur la base de quatre degrés de gravité Omicron, n’avait pas encore été examinée par les ministres.

Tous les scénarios prennent en compte les hospitalisations, la durée des séjours et le taux de mortalité.

Sir Lindsay Hoyle, le président de la Chambre des communes, s’est entretenu dimanche avec des responsables pour savoir si le gouvernement se prépare à rappeler le Parlement pour que les députés votent sur toute nouvelle mesure contre les coronavirus avant le Nouvel An.

Sage a déclaré au gouvernement « plus les interventions sont précoces, et plus elles sont strictes, plus elles ont de chances d’être efficaces ».

Alors que l’incertitude plane sur la situation des coronavirus en Angleterre, de nouvelles restrictions Covid sont entrées en vigueur en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande du Nord le lendemain de Noël.

Les trois pays, dans le but de stopper la flambée des infections, ont repris les règles de distanciation sociale, introduit des restrictions dans le secteur de l’hôtellerie et des loisirs et imposé une limite à la taille des rassemblements.