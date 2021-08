Nouvelles de Covid: des variantes mutées en «un nouveau virus» «nous retarderaient d’un an», avertit un expert britannique | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Le groupe consultatif scientifique du gouvernement britannique pour les urgences (Sage) a suggéré qu’une variante émergente du coronavirus qui échappe aux vaccins est une “possibilité réaliste”. Les scientifiques ont déclaré qu’il fallait produire de nouveaux vaccins qui réduiraient l’infection et la transmission des nouvelles variantes qui pourraient émerger dans les mois à venir. Le Royaume-Uni a donc décidé de créer davantage d’installations de production de vaccins capables de prédire l’évolution des variantes du coronavirus.

Le sage scientifique Graham Medley s’adressant au Guardian a déclaré que c’était « clairement quelque chose que les planificateurs et les scientifiques devraient prendre très au sérieux car cela nous ferait reculer loin ».

Il a ajouté : « Ce n’est pas si différent de la planification qui doit être faite entre les pandémies, une nouvelle variante qui a pu surmonter l’immunité de manière significative serait essentiellement un nouveau virus.

« L’avantage serait que nous savons que nous pouvons générer des vaccins contre ce virus – et relativement rapidement.

“L’inconvénient est que nous serions de retour à la même situation dans laquelle nous étions il y a un an, en fonction de l’impact de l’immunité actuelle contre une nouvelle variante.

“J’espère que l’évolution est lente, de sorte que de nouvelles variantes apparaissent qui ne sont que marginalement évasives plutôt qu’un grand saut.”

Le docteur Marc Baguelin, de l’équipe d’intervention Covid-19 de l’Imperial College, a déclaré qu’empêcher l’importation de variantes de coronavirus préoccupantes avec “des propriétés d’échappement immunitaire modérées à élevées serait essentiel” pour la réponse du Royaume-Uni à la pandémie.

Il a ajouté: “Ces variantes pourraient conduire à de futures vagues d’ordres de grandeur plus importants que ceux rencontrés jusqu’à présent”.

«Il est peu probable qu’un tel nouveau virus échappe entièrement à toute immunité contre une infection ou des vaccins antérieurs.

S’adressant également au Guardian Stephen Reicher, professeur de psychologie à l’Université de St Andrews, a déclaré: «Il est tout à fait logique d’être préparé.

“L’Ecosse met en place son comité permanent sur les pandémies.

« Il sera intéressant de voir ce qui émerge au niveau britannique.

« À plus long terme, nous avons besoin d’une enquête systématique sur ce qui a mal (et bien) afin que nous soyons préparés et également afin que nous puissions instaurer des changements systémiques pour nous protéger.

“La pandémie a été comme un repas baryté qui a mis à jour tant de carences dans notre société.

“Nous ne pouvons plus prétendre que nous ne les connaissons pas.

“Cela a été un réveil assourdissant. Assurons-nous de ne pas appuyer sur le bouton snooze.”

Les cas quotidiens de coronavirus au Royaume-Uni ont oscillé autour de la barre des 30 000 au cours du dernier mois.