Nouvelles de Covid: Fury alors que le programme de rappel de vaccins s’arrête – les Britanniques se bousculent pour en avoir | Royaume-Uni | Nouvelles

Sajid Javid exhorte le public à se faire vacciner de rappel

Le déploiement de rappel a vacciné moins de personnes au cours du week-end qu’avant que les ministres ne promettent de le mettre « sous stéroïdes », ont montré les chiffres lundi. Le nombre de troisièmes jabs administrés en Angleterre était inférieur le week-end dernier à celui du précédent, lorsque le Premier ministre a demandé que le programme soit accéléré, afin de renforcer les défenses contre la variante omicron.

Un jeu de blâme a commencé à Whitehall sur la vitesse du déploiement, des sources pointant du doigt l’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA), dirigée par le Dr Jenny Harries, affirmant qu’elle était responsable des retards.

Cela est arrivé alors que Sajid Javid a déclaré qu’il était « très probable qu’il y ait maintenant une transmission communautaire dans plusieurs régions d’Angleterre », avec 336 cas confirmés à travers le Royaume-Uni.

Le secrétaire à la Santé a également fait part de ses craintes que la nouvelle variante ne se propage plus rapidement que ses prédécesseurs, affirmant qu’elle pourrait « nous faire sortir de notre chemin vers la reprise ».

Le déploiement lent du rappel, combiné aux avertissements de M. Javid, a fait craindre que les restrictions actuelles, qui ont vu les masques faciaux et les restrictions de voyage réintroduits le mois dernier, soient de plus en plus peu susceptibles d’être assouplies lorsqu’elles seront examinées par le gouvernement la semaine prochaine.

Le gouvernement n’a pas réussi à fournir des coups de rappel (Image: .)

Les centres de vaccination indiquent que le nombre de jabs de rappel est en baisse (Image: .)

Lundi, Boris Johnson a refusé d’exclure d’autres restrictions, déclarant: « Nous attendons toujours de voir exactement à quel point c’est dangereux, quel type d’effet cela a en termes de décès et d’hospitalisations. »

Dans un discours prononcé lundi à la Chambre des communes, M. Javid a promis que le gouvernement « ne laissait rien au hasard » dans une stratégie pour « gagner du temps et renforcer nos défenses », et a souligné le rôle du déploiement de rappel.

Cependant, les dernières statistiques du NHS ont montré que seulement 221 674 rappels ont été donnés dimanche, contre 223 189 la semaine précédente.

Le chiffre de 412 755 a été donné samedi contre 419 657 le même jour la semaine précédente.

Le personnel du NHS est sous pression à mesure que les cas augmentent (Image: .)

Des mesures plus strictes peuvent être mises en place à mesure que les cas augmentent (Image: .)

Alors que le chiffre hebdomadaire pour l’Angleterre a légèrement augmenté, passant de 2,16 millions à 2,24 millions, et le chiffre britannique de 2,56 millions à 2,64 millions, ils sont loin de l’objectif du gouvernement, qui s’est engagé à livrer 3,5 millions de jabs par semaine.

Il y a à peine 10 jours, le Premier ministre a demandé aux conseillers scientifiques s’ils soutiendraient une expansion du déploiement des jabs à tous les adultes, en réduisant l’écart entre les doses, pour accélérer le déploiement.

Bien que de tels conseils soient apparus il y a plus d’une semaine, recommandant que tous les plus de 18 ans se voient offrir un rappel, aussi peu que trois mois après leur deuxième jab, le programme n’a pas encore été modifié.

Les chefs du NHS n’ont donné des conseils aux services de santé que vendredi soir dernier, après des jours de disputes avec les syndicats de médecins au sujet des services que les médecins généralistes cesseraient de fournir pour participer au déploiement.

Cela dit, le déploiement accéléré, à commencer par les plus de 40 ans, pourrait ne pas commencer avant le 13 décembre.

Carte Covid du Royaume-Uni (Image: Daily Express)

M. Javid a déclaré que certains des cas n’étaient pas liés à des voyages internationaux, ce qui signifie que les gens étaient susceptibles d’avoir attrapé la variante omicron au Royaume-Uni.

Le secrétaire à la Santé a déclaré: « Il est très probable qu’il y ait maintenant une transmission communautaire dans plusieurs régions d’Angleterre. »

Il a déclaré aux Communes : « Nous en apprenons tout le temps sur cette nouvelle variante. »

M. Javid a ajouté: « Une analyse récente de la UK Health Security Agency suggère que la fenêtre entre l’infection et l’infectiosité peut être plus courte pour la variante omicron que pour la variante delta. »

Il a poursuivi: « Mais nous n’avons pas encore une image complète de savoir si l’omicron provoque une maladie plus grave ou, en effet, comment il interagit avec les vaccins. »

Le PM a récemment introduit des masques obligatoires dans les magasins et les transports publics (Image: .)

Wes Streeting, le secrétaire fantôme à la Santé, a déclaré: « Nous voulons que le gouvernement réussisse, mais la vérité est qu’ils ont été bloqués en première vitesse sur le déploiement du rappel. »

La semaine prochaine, le gouvernement examinera si les nouvelles restrictions de Covid telles que les mandats de masque facial dans les transports publics et l’auto-isolement pour les nouveaux arrivants devraient se poursuivre.

M. Javid a déclaré: « Je peux assurer la Chambre [of Commons] que nous ne garderons pas ces mesures en place un jour de plus que nécessaire. »

Un porte-parole du ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré : « Notre programme de vaccination contre le COVID-19 a été un énorme succès. »

Il a conclu en disant : « Le Royaume-Uni a l’un des taux d’absorption les plus élevés au monde, avec plus de 85 % des adultes ayant reçu une double injection jusqu’à présent et plus de 20 millions de personnes recevant une troisième dose ou un rappel.