Nouvelles de Covid: «Glorious Britain» a salué les vaccins alors que le public s’intensifie – les États-Unis ont honte | Royaume-Uni | Des nouvelles

Le journaliste Antonello Guerrera s’est rendu sur Twitter pour applaudir les efforts de vaccination du Royaume-Uni. Le correspondant britannique de la publication italienne Reppublica a qualifié le déploiement du jab de « la chose la plus glorieuse à propos de la Grande-Bretagne ». Pendant ce temps, il a qualifié les chiffres aux États-Unis de « déprimants ».

Il a écrit: « La chose la plus glorieuse à propos de la Grande-Bretagne est que tant de gens se font vacciner, se présentant pour prendre leur 3e dose contre Covid sans être contraints par des mandats de vaccination ou des passeports. Fier de vivre dans ce pays. «

Son commentaire intervient à un moment de célébration après que le Royaume-Uni a dépassé le million de vaccinations au total – y compris les première, deuxième, troisième doses et rappels – le mois dernier et les responsables gouvernementaux ont réfléchi à l’approche du pays en vue d’une autre année avec la pandémie au centre de la scène .

Le secrétaire à la Santé et aux Affaires sociales, Sajid Javid, a déclaré : « La pandémie de COVID-19 a été l’un des plus grands défis auxquels notre service de santé ait jamais été confronté et notre programme de vaccination historique a été vital pour nous aider à relever ce défi. »

M. Javid a poursuivi: » 132 millions de vaccinations en une seule année sont incroyables et reflètent fidèlement le travail fantastique de notre NHS et de ses bénévoles – je tiens à remercier chacun d’entre eux.

« Mais nous devons nous assurer que les gens continuent de se manifester pour leur coup salvateur. Alors que nous entrons dans la nouvelle année, assurez-vous d’être boosté maintenant pour lancer 2022 avec la meilleure protection possible d’Omicron. »

Les vaccins continuent d’être au cœur de la stratégie du Royaume-Uni pour lutter contre le coronavirus et garantir que le personnel et la capacité des hôpitaux ne dépassent pas leurs limites.

Les absences du personnel médical dues à la variante Omicron atteignant des nombres préoccupants et entraînant une interruption du traitement des patients, le NHS a publié vendredi une déclaration soulignant l’importance des rappels.

Le directeur médical national du service, le professeur Stephen Powis, a déclaré: « Vous pouvez nous aider à vous aider en vous assurant que vous êtes vacciné contre le covid. »

Il a ajouté: « Omicron signifie plus de patients à traiter et moins de personnel pour les traiter. En fait, environ 10 000 collègues de plus à travers le NHS étaient absents chaque jour la semaine dernière par rapport aux sept jours précédents et près de la moitié de toutes les absences sont maintenant dues à Covid .

« Bien que nous ne connaissions pas toute l’ampleur de l’impact potentiel de cette nouvelle souche, il est clair qu’elle se propage plus facilement et, par conséquent, les cas de Covid dans les hôpitaux sont les plus élevés depuis février de l’année dernière – empilant encore plus pression sur le personnel qui travaille dur.

« Ces membres du personnel s’intensifient comme ils le font toujours ; répondant à un quart d’appels 111 de plus la semaine dernière que la semaine précédente, faisant face à un nombre croissant d’appels d’ambulances et travaillant en étroite collaboration avec des collègues des services sociaux pour sortir les gens de l’hôpital en toute sécurité . »

Le message du NHS est venu en réponse aux données montrant que l’occupation des lits d’hôpitaux reste élevée, avec une augmentation de deux points de pourcentage par rapport à la semaine précédente, ce qui représente en moyenne plus de 1 500 patients de plus par jour.

Pendant ce temps, près de 3 000 lits de soins intensifs et de soins aigus généraux ont été fermés en raison de Covid ou de norovirus au cours de la semaine dernière.

À un stade aussi critique, plus de 80 000 employés étaient en moyenne absents chaque jour – 36 000 d’entre eux étaient dus au coronavirus.

Alors que le virus continue de se propager, les entreprises et le public sont en alerte quant à la possibilité de nouvelles règles COVID-19. Cependant, le Premier ministre Boris Johnson, comme l’a confirmé un porte-parole du gouvernement, « ne voit aucune donnée suggérant que de nouvelles restrictions seraient la bonne approche » en Angleterre.

Bien qu’il n’y ait « aucun doute » que ce soit actuellement une période difficile pour le NHS, il a déclaré que des mesures d’atténuation étaient en place pour aider les hôpitaux à traverser cet « hiver difficile ».

Près de 70% des personnes au Royaume-Uni sont entièrement vaccinées contre COVID-19 au 9 janvier.

Cela se compare à 62,5% aux États-Unis; près de 70 % dans l’Union européenne et près de 78 % au Canada.