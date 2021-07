Nouvelles de Covid: la majorité portera TOUJOURS des couvertures même si ce n’est pas obligatoire | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Boris Johnson félicité pour avoir mis fin au verrouillage par Mark Dolan

Boris Johnson a révélé que le gouvernement supprimerait l’obligation légale de porter un couvre-visage à partir du 19 juillet dans son discours à la nation lundi. Suite à la déclaration de M. Johnson, Express.co.uk a demandé dans un sondage en ligne exclusif : “Porterez-vous toujours un masque s’il n’est plus obligatoire à partir du 19 juillet ?” En réponse, 1 620 (50 %) ont affirmé qu’ils continueraient à porter un masque après la date du 19 juillet.

En revanche, 1 409 (43 %) ont voté qu’ils ne continueraient pas à porter un couvre-visage tandis que 222 n’étaient pas sûrs.

À partir du 19 juillet, l’obligation légale de porter un masque dans les lieux d’accueil et dans les transports sera supprimée, bien que le gouvernement publiera des orientations là où cela est conseillé.

M. Johnson a déclaré cette semaine: “Les conseils suggéreront où vous pourriez choisir de le faire – en particulier lorsque les cas augmentent et où vous entrez en contact avec des personnes que vous ne rencontrez généralement pas dans des espaces clos, comme les transports en commun évidemment bondés.

« Il est clair qu’il y a une grande différence entre voyager dans un métro bondé et rester assis tard le soir dans une voiture pratiquement vide sur la ligne de chemin de fer principale.

Covid news: les Britanniques continueront de porter un masque facial – sondage (Image: GETTY)

Nouvelles de Covid: des conseils peuvent encore être publiés (Image: GETTY)

“Nous voulons que les gens exercent leur responsabilité personnelle mais n’oublions pas la valeur des couvre-visages pour se protéger et protéger les autres.”

Alors que l’obligation légale sera levée, les principaux conseillers scientifiques et médicaux du Royaume-Uni ont tous deux indiqué qu’il y aurait des cas où il y aurait des conseils pour le port de masques faciaux.

Sir Patrick Vallance, conseiller scientifique en chef, a ajouté : « Les masques sont les plus efficaces pour empêcher quelqu’un d’autre d’attraper la maladie.

“Ils ont un certain effet pour vous empêcher de l’attraper aussi.

JUST IN: Brexit LIVE: Michel Barnier admet “nous sommes inquiets” – Avertissement émis

Nouvelles de Covid : La majorité continuera de porter un masque (Image : Express)

“La situation dans laquelle vous êtes le plus susceptible d’attraper Covid est à l’intérieur, dans des espaces surpeuplés.

“C’est donc l’endroit évident où le port du masque devient un avantage.”

Le nouveau secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a affirmé qu’il continuerait à porter un masque s’il se trouvait dans les transports en commun bondés.

Il a cependant révélé qu’il ne le ferait pas lorsqu’il y avait un petit nombre de personnes dans la voiture.

A NE PAS MANQUER

La Journée de la liberté suscite la peur des personnes âgées et vulnérables « C’est terrifiant » [Latest]

GB News Colin Brazier affirme que les masques faciaux “pourraient être pires que le Brexit” [Video]

Où mon vaccin AstraZeneca a-t-il été fabriqué ? [Update]

Nouvelles de Covid: le Premier ministre a fait l’annonce lundi (Image: GETTY)

Nouvelles de Covid : aucune obligation légale ne subsistera (Image : GETTY)

Il a déclaré: “Si j’étais dans un métro bondé à Londres, je porterais un masque.

« Si j’étais sur la ligne principale de la côte ouest pour me rendre dans ma circonscription et qu’il est tard dans la nuit et qu’il y a environ trois personnes dans la voiture, même s’il était dit » nous recommandons un masque « , je ne porterais pas de masque. »

À partir du 19 juillet, toutes les obligations légales seront levées par le gouvernement bien qu’un examen final des données ait lieu la semaine prochaine.

Les responsables du Parti travailliste, cependant, ont affirmé que la levée de toutes les restrictions était une décision imprudente du Premier ministre.

Nouvelles de Covid: les règles changent à partir du 19 juillet (Image: Express)

Sir Keir Starmer a déclaré: “Il est imprudent de supprimer toutes les protections en même temps alors que le taux d’infection continue d’augmenter.

« Nous avons besoin d’une approche équilibrée, nous devons maintenir les principales protections en place, y compris les masques, y compris la ventilation et, surtout, quelque chose que nous avons demandé pendant la pandémie, des paiements appropriés à ceux qui ont besoin de s’isoler. »

Selon les derniers chiffres du gouvernement, 28 773 nouveaux cas ont été signalés aujourd’hui.

Actualité Covid : Les conseillers peuvent continuer à porter les masques (Image : GETTY)

37 autres décès ont également été signalés avec un total de 142 signalés dans la semaine du 30 juin au 6 juillet.

Ce nombre global de décès est supérieur de 20,3% à celui de la semaine précédente, tandis que 406 patients ont également été admis le 6 juillet.

Le sondage Express.co.uk s’est déroulé d’environ 14 heures le lundi 5 juillet à environ 15 heures le mardi 6 juillet.