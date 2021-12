Nouvelles de Covid: la montée subite d’Omicron perturbe les voyages dans le monde alors que des milliers de vols sont supprimés | Royaume-Uni | Des nouvelles

Omicron : l’avertissement du SAGE appelle à des décisions politiques « plus tôt »

Les compagnies aériennes américaines ont été durement touchées avec plus de 1 000 annulations vendredi et samedi, les équipages ayant été testés positifs ou contraints de s’isoler pour freiner la propagation de la variante. En conséquence, des milliers de personnes ont vu leurs projets de Noël bouleversés.

Les États-Unis connaissent une forte augmentation des cas de Covid, tout comme les pays du monde entier.

Un total de 689 vols à destination ou en provenance des États-Unis ont été annulés vendredi, selon le site Web FlightAware.

Plus de 700 devraient être annulés le jour même de Noël, Delta, United Airlines et American Airlines étant les plus touchés.

United Airlines a déclaré que le nombre croissant de cas Omicron avait eu un impact direct sur ses équipages de conduite et ceux qui dirigeaient ses opérations, ajoutant qu’elle contactait à l’avance les passagers concernés.

Des vols ont été cloués au sol à travers les États-Unis (Image: .)

American Airlines est l’une des compagnies aériennes concernées (Image: .)

Les compagnies aériennes mondiales ont annulé plus de 4 000 vols qui devaient décoller la veille de Noël et le jour de Noël.

Le Dr Anthony Fauci, le plus grand expert américain en maladies infectieuses, a averti cette semaine que les voyages de Noël augmenteraient la propagation de la variante même parmi ceux qui sont complètement vaccinés.

Les États-Unis ont annoncé précédemment qu’ils lèveraient les restrictions de voyage imposées à l’Afrique du Sud et à sept autres pays africains par crainte de la variante Omicron le soir du Nouvel An.

Les voyageurs d’Afrique du Sud, du Botswana, du Zimbabwe, de Namibie, du Lesotho, d’Eswatini, du Mozambique et du Malawi sont interdits d’entrée dans le pays depuis le 29 novembre.

EN SAVOIR PLUS SUR LES BRITS INVITÉS À OBTENIR DES BOOSTS LE BOXING DAY

Un total de 689 vols à destination ou en provenance des États-Unis ont été annulés vendredi (Image: .)

Les voyageurs arrivent à l’aéroport national Reagan d’Arlington, en Virginie, vendredi (Image: .)

Des milliers de voyages ont été touchés en Australie vendredi avec plus de 100 vols intérieurs au départ de Sydney et Melbourne annulés.

Un porte-parole de la compagnie aérienne Jetstar, qui est à l’origine de la plupart des annulations, a déclaré à la BBC qu’elle avait réservé la grande majorité des passagers concernés quelques heures après leur heure de départ initiale afin qu’ils puissent se rendre à destination à temps pour Noël.

Malgré les premières découvertes selon lesquelles Omicron est plus doux que les autres variantes de Covid, les scientifiques restent préoccupés par le nombre d’infections.

Le Dr Hallie Prescott, professeur agrégé de médecine interne à l’Université du Michigan, a déclaré au New York Times : « Quand nous avons des millions et des millions et des millions de personnes, toutes malades, toutes ensemble à la fois, cela ne prend pas un grand pourcentage de ces gens à renverser les hôpitaux. »

A NE PAS MANQUER :

Meghan Markle a laissé tomber une mise à jour dévastatrice de Noël sur Instagram [REVEALED]

Boycott de la BBC à partir d’AUJOURD’HUI alors que les opinions sont invitées à s’éteindre ce Noël [REPORT]

Ta faute, Barnier ! L’ex-chef du Brexit de l’UE fustigé après un empannage britannique [LATEST]

Omicron au Royaume-Uni (Image : Express)

Le Royaume-Uni a enregistré vendredi un nombre record de cas. Les bénévoles se préparent pour une poussée de rappel le jour de Noël pour endiguer la marée d’Omicron.

De plus en plus de Britanniques ont été contraints d’abandonner leurs projets de vacances de Noël alors que l’Autriche devient le dernier pays à imposer des restrictions plus strictes aux touristes britanniques entrant dans le pays.

À partir du jour de Noël, toute personne arrivant du Royaume-Uni en Autriche devra fournir la preuve qu’elle est doublement vaccinée et boostée, ainsi que la preuve d’un test PCR négatif.

Toute personne sans la documentation sera invitée à rester en quarantaine pendant 10 jours.

C’est un coup dur pour l’industrie des sports d’hiver, qui souffrait déjà depuis que la France a interdit presque toutes les arrivées en provenance de Grande-Bretagne.

Les skieurs qui avaient transféré leur réservation de la France à l’Autriche sont maintenant confrontés à une déception encore plus grande.

Passagers arrivant à l’aéroport international de Miami en provenance de Louisville, Kentucky (Image : .)

Les voyagistes ont commencé à annuler leurs vacances en Autriche en raison de la difficulté d’obtenir le test PCR nécessaire à Noël.

Crystal Ski, la plus grande entreprise britannique de sports d’hiver, a déclaré à Sky News : « Malheureusement, en raison du court préavis de la nouvelle condition d’entrée autrichienne, nous avons pris la décision difficile d’annuler nos vacances en Autriche le 27 décembre.

« Nous savons que les tests de dernière minute sont extrêmement difficiles, d’autant plus que les tests devraient être effectués le jour de Noël ou le lendemain de Noël.

« Avec une disponibilité et une capacité de test limitées à l’échelle nationale, nous sommes conscients que la grande majorité de nos clients n’auraient pas été en mesure de répondre à cette nouvelle exigence de voyage. »

Des règles de voyage plus strictes ont également frappé la compagnie de croisière MSC Cruises qui a annulé quatre départs du Royaume-Uni par son navire MSC Magnifica en raison de restrictions pandémiques à travers l’Europe.

Les croisières, qui devaient partir de Southampton les 21 et 28 décembre ainsi que les 4 et 11 janvier, devaient faire escale en France, en Allemagne et aux Pays-Bas, qui ont tous introduit de nouvelles règles de voyage.

Ryanair et easyJet ont également réduit leur capacité pour janvier, anticipant une baisse du nombre de passagers.

Un porte-parole de Ryanair a déclaré : « En réponse à ces restrictions, Ryanair a maintenant réduit sa capacité de janvier de 33 %, réduisant son trafic prévu pour janvier d’environ 10 millions à 6-7 millions. »