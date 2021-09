Nouvelles de Covid: la propriétaire empêche sa propre fille d’entrer dans un pub car elle n’est pas vaccinée | Royaume-Uni | Nouvelles

Les propriétaires de pub Shelly et Martin Jones ont appliqué les règles à The Minerva Inn afin de protéger leurs habitués les plus âgés et les plus vulnérables. Comme sa fille n’a pas reçu de vaccin, Mme Jones a insisté sur le fait qu’elle ne serait soumise à aucun traitement spécial et qu’elle ne serait pas autorisée à entrer jusqu’à ce qu’elle le fasse. En effet, M. Jones a soutenu la décision et a affirmé qu’elle était justifiée car le pub veut protéger sa clientèle.

S’adressant à ITV, Mme Jones a déclaré: “J’ai même dû refuser ma propre fille – elle n’a pas encore eu de coups.

“Elle s’est présentée à la porte et j’étais comme” désolé que vous ne puissiez pas entrer “.

“Je sais que cela ne l’empêche pas de se propager, je sais que vous pouvez toujours l’attraper et le transmettre

– mais mon vieux assis dans l’arrière-salle a 90 ans et si un jeune de 18 ans entre et le câline en chemin, ce qu’ils font après avoir bu, je sais que j’ai tout fait pour le garder en sécurité.”

En vertu des directives actuelles pour les entreprises, elles ne sont plus tenues de collecter les détails des clients sous NHS Test and Trace.

Il est à la discrétion du pub d’exiger des clients qu’ils présentent une preuve de vaccination.

Le gouvernement déploiera des passeports vaccinaux nationaux pour les grands lieux tels que les boîtes de nuit plus tard ce mois-ci.

Les entreprises peuvent choisir d’utiliser le NHS Covid Pass actuellement.

Le gouvernement a refusé d’exclure l’utilisation du laissez-passer pour le vaccin au-delà de sites plus grands.

JUST IN : Brexit LIVE : Débranchez la prise ! Frost exhorté à mettre fin aux pourparlers avec l’UE alors que la fureur éclate

“Ce ne sera pas précis à 100%, mais c’est plus une certitude que de ne pas être pipé du tout.”

“Je sais qu’une personne a dit qu’il s’agissait de discrimination, ce qui pourrait être le cas, mais je l’ai examiné légalement, et tant qu’il y a une justification objective à le faire, vous pouvez le faire légalement.

“Ce n’est qu’une mesure temporaire, il y a une justification à cela, c’est pour le bien-être des clients et le bien-être du personnel.

“Je n’aime pas refuser les gens, mais nos habitués sont ceux qui se présentent semaine après semaine, et ils nous ont soutenus tout au long de la pandémie.

“Ce sont aussi eux qui craignaient d’attraper Covid, alors nous voulions nous occuper d’eux.

“C’est une mesure à court terme, et je changerai les choses lorsque les chiffres commenceront à baisser correctement, mais dans l’état actuel des choses, les taux réels de Covid sont encore relativement élevés.”