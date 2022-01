Nouvelles de Covid: La réduction de l’auto-isolement de seulement deux jours pourrait économiser 21 millions de livres sterling par jour à l’économie britannique | Royaume-Uni | Des nouvelles

Au Royaume-Uni, les personnes testées positives pour le coronavirus doivent s’auto-isoler pendant sept jours à compter du jour où les symptômes commencent. La période d’auto-isolement a récemment été réduite de dix jours à sept jours pour les personnes entièrement vaccinées, à condition qu’elles soient négatives aux jours six et sept. Mais ceux qui ne sont pas complètement vaccinés devront toujours s’isoler pendant 10 jours complets s’ils sont en contact étroit avec une personne testée positive.

L’UKHSA examine actuellement si la période d’isolement devrait être encore plus réduite.

S’adressant à Express.co.uk, le CEBR a estimé qu’une nouvelle réduction de deux jours de la période d’isolement pourrait faire économiser au Royaume-Uni jusqu’à 21 millions de livres sterling par jour, sur la base d’un taux de cas COVID-19 quotidien de 180 000.

Vendredi, le Royaume-Uni a enregistré 178 250 nouveaux cas de coronavirus et 229 décès supplémentaires.

Karl Thompson, un économiste du CEBR, a estimé que sept jours d’isolement coûtent à l’économie britannique 83 millions de livres sterling par jour pour 200 000 cas.

Cela signifie que le Royaume-Uni pourrait économiser 24 millions de livres sterling pour 200 000 cas si nous passions à une période d’isolement plus courte, ce qui coûterait 59 millions de livres sterling par jour.

Les États-Unis ont récemment réduit de moitié leur temps d’isolement recommandé pour les personnes atteintes de COVID-19 asymptomatique de dix jours à 5, au milieu d’une augmentation des cas.

Mais l’Organisation mondiale de la santé n’a pas encore modifié ses conseils, recommandant toujours que les personnes atteintes de COVID-19 s’isolent pendant 14 jours.

Cela survient alors que l’économie britannique est secouée par des pénuries de personnel, en raison du nombre élevé de personnes isolées à cause du virus.

Il a déclaré: « Il y a un argument similaire à avoir au sujet de la période de quarantaine – s’il faut passer de sept jours à cinq jours.

« La chose à faire est de regarder la science. Nous examinons cela et nous agirons conformément à la science. »

S’adressant à la BBC hier, le secrétaire à l’Éducation Nadhim Zahawi – qui est également l’ancien ministre des Vaccins – a déclaré que la réduction de la période d’auto-isolement de Covid à cinq jours pourrait aider à pallier les pénuries de personnel.

Mais il a également déclaré que cela pourrait provoquer un pic de virus.

Il a expliqué: « L’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) dit que si vous le réduisez à moins de sept jours, vous pourriez voir un pic.

« Mais ils vont le revoir.

« La raison pour laquelle je pense qu’il est important que nous le gardions à l’étude, c’est parce qu’évidemment, cela aiderait à l’absentéisme du personnel, c’est pourquoi, si les experts – et je dois m’en remettre à l’UKHSA – jugent approprié que vous puissiez avoir deux tests négatifs sur des jours consécutifs, comme nous le faisons maintenant avec les jours six et sept, alors c’est une bonne chose à surveiller et c’est exactement ce qu’ils font. »

L’UKHSA estime que 10 à 30% des personnes qui s’auto-isolent après un test COVID-19 positif sont toujours contagieuses au sixième jour, tombant à environ 5% après le dixième jour.

Ils ont déclaré qu’il existe un risque similaire d’être infectieux si les personnes mettent fin à l’isolement après deux tests négatifs aux jours six et sept.