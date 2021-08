Nouvelles de Covid: la variante Delta plus la résistance au vaccin présentent un risque grave, selon le scientifique israélien U | Monde | Nouvelles

in

Et Eran Segal, professeur à l’Institut des sciences Weizmann et conseiller du gouvernement israélien, a prédit que d’autres défis nous attendaient sous la forme de nouvelles souches de la maladie. Le professeur Segal a déclaré qu’il ne faisait “aucun doute” que son pays connaissait maintenant une quatrième vague de COVID-19, bien qu’il ait ouvert la voie avec le déploiement du vaccin pour ses neuf millions de citoyens.

En conséquence, les taux d’infection grimpaient vers un pic observé pour la dernière fois en janvier, lorsqu’Israël a enregistré jusqu’à 10 000 nouveaux cas par jour.

De manière significative, lundi, ils étaient près de 9 000, avec une augmentation conséquente du nombre de décès, a-t-il souligné.

Écrivant dans le Daily Mail, le professeur Segal a ajouté : « Il y a quelques mois à peine, nous espérions prudemment que notre politique stricte de vaccination allait vaincre le virus.

« Nous ne faisons que prendre conscience de ces conséquences en Israël où, en tant que premier pays au monde à vacciner la majeure partie de notre population, nous sommes également les premiers à constater l’impact de l’effet décroissant. Les autres nations doivent en tenir compte et agir maintenant. »

Le vaccin n’était pas non plus – à la fois en termes d’absorption et d’efficacité – le seul problème, a déclaré le professeur Segal.

Il a expliqué : « Il y a une autre inconnue dans le mix. Lorsque nous avons commencé à vacciner, la variante Delta n’avait pas encore fait surface.

JUST IN: Le rapport bancaire ne peut pas cacher la domination de Londres, selon un groupe de réflexion

M. Segal espérait «prudemment» qu’à partir d’aujourd’hui, presque toutes les personnes de plus de 40 ans dans son pays se seraient également vu offrir un troisième coup.

Il a déclaré: «Cependant, il ne s’agit pas d’un essai clinique dans des conditions contrôlées. Cela se passe dans le monde réel, ce qui signifie qu’il pourrait y avoir de nombreux autres facteurs en jeu.

“Même ainsi, on est de plus en plus convaincu que les boosters ont déjà un effet positif.”

En ce qui concerne les taux de vaccination, le professeur Segal a suggéré que la paresse, et non l’hostilité, était une explication plausible dans de nombreux cas.

Il a déclaré : « En Israël, il y a 1,1 million de personnes âgées de 12 ans et plus qui n’ont pas été vaccinées. Plus de la moitié d’entre eux ont moins de 30 ans.

“Je ne crois pas que toutes ces personnes soient des anti-vaccins engagés. La plupart ne se sont tout simplement pas inquiétés. Mais cette attitude frappe durement tout le pays maintenant et nous devons redoubler d’efforts pour encourager les gens à accepter leur responsabilité et à se faire piquer. “

Le professeur Segal a déclaré qu’il était trop tôt pour dire si un autre verrouillage était en cours, mais grâce aux injections de rappel, Israël devrait avoir dépassé le pire d’ici le milieu du mois prochain – sans avoir besoin de nouvelles restrictions.

Il a conclu : « Ce qui est certain, c’est que la Grande-Bretagne a une chance d’apprendre de nos erreurs et d’éviter la douleur d’une quatrième vague.

« Et le moment est peut-être venu de lancer une campagne de boosters. »