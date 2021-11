Nouvelles de Covid: l’auto-isolement et les tests de masse pourraient être supprimés dans le cadre du «plan de sortie» du gouvernement | Politique | Nouvelles

L’auto-isolement et les tests de masse font partie des mesures qui pourraient être supprimées au début de l’année prochaine, selon des documents vus par le Mail on Sunday. Les ministres prévoient également de réduire l’objectif des restrictions restantes du niveau national à un niveau plus local, les « paramètres à risque le plus élevé » devant être prioritaires par rapport aux autres.

Près de 20 mois après que la Grande-Bretagne a été plongée dans son premier verrouillage national, le gouvernement part du principe qu’il n’y aura « pas de résurgence hivernale » de Covid cette année.

Son énorme document de 160 pages suggère que le virus devrait rester « endémique » au cours des prochaines années, ce qui signifie qu’il ne disparaîtra pas complètement et que l’émergence de nouvelles variantes de Covid « restera un risque très réel ».

Mais cela suggère qu’à l’avenir, l’accent sera mis sur la fin des restrictions, et non sur l’introduction de nouvelles mesures.

Le Mail on Sunday rapporte que Test and Trace, qui a jusqu’à présent reçu un budget de 37 milliards de livres sterling, pourrait être liquidé l’année prochaine.

Les tests Covid gratuits sont également susceptibles d’être coupés, permettant aux entreprises de facturer les tests PCR et de flux latéral.

Cela signifierait que si, dans le cadre de son « Plan B » d’hiver, un système de passeports vaccinaux était introduit dans lequel les Britanniques devaient soit prouver qu’ils avaient été complètement vaccinés, soit avoir récemment été testés négatifs pour Covid afin d’entrer dans certains paramètres, sans se faire vacciner deviendrait un idéal moins attrayant et plus coûteux.

Des documents divulgués révèlent également que l’obligation légale pour ceux qui sont testés positifs pour Covid de s’auto-isoler pendant 10 jours ne sera pas renouvelée à son expiration en mars.

En plus de cela, les responsables de la santé seront, à l’avenir, invités à peser les avantages de l’imposition de nouvelles restrictions par rapport aux coûts.

Jamie Walden, auteur de « The Cult of Covid: How Lockdown Destroyed Britain », a déclaré à Express.co.uk: « C’est une bonne nouvelle de lire que le gouvernement n’a pas l’intention de garder l’industrie artisanale de Covid comme une caractéristique permanente de nos vies. Mais nous pouvons être de plus en plus convaincus que les phases épidémiques du virus dans ce pays appartiennent au passé.

« Le démantèlement de l’appareil pandémique devrait avoir lieu maintenant. »

Le député Chris Green a ajouté sur Twitter que « Opération Rampdown » n’est pas un titre approprié pour l’approche du gouvernement car « la vaccination obligatoire du NHS, en attendant le vote, [will] arrive début avril ».

Alors que le gouvernement envisage de modifier les mesures de Covid en mars prochain, Independent SAGE estime que le « plan B » devrait être introduit « de toute urgence ».

Le groupe a déclaré: « La pression sur le NHS est extrême et croissante, l’arriéré de traitement est à un niveau record, [the Government] doit agir maintenant.

Cela survient malgré les informations, basées sur les données du gouvernement, selon lesquelles les cas de Covid au Royaume-Uni connaissent leur plus longue baisse en six mois.