Nouvelles de Covid: le Pays de Galles établit un record de cas de Covid la veille de Noël alors que la nation est aux prises avec Omicron | Royaume-Uni | Des nouvelles

Le pays a signalé plus de cas de coronavirus en une seule journée – 6 755 – que jamais depuis le début de la pandémie. Le nombre d’infections représente un bond de plus de 2 000 en 48 heures.

Le nombre total de cas de COVID-19 enregistrés par le Pays de Galles s’élève désormais à 577 043.

Parmi les nouveaux cas, 1 630 ont été enregistrés dans la région du Betsi Cadwaladr University Health Board ; 1 130 à Cardiff and Vale University Health Board et 952 à Aneurin Bevan University Health Board.

Le Swansea Bay University Health Board et le Powys Teaching Health Board ont également enregistré des chiffres importants.

Selon Public Health Wales (PHW), 10 décès supplémentaires ont porté le bilan national à 6 545.

Le dernier taux d’infection sur sept jours à travers le Pays de Galles, basé sur les sept jours jusqu’au 19 décembre, a de nouveau augmenté pour atteindre 662,3 cas pour 100 000 habitants. Jeudi, il s’élevait à 633 pour 100 000 habitants alors qu’il y a cinq jours à peine, il était de 501,3.

Jusqu’à mercredi, 1 177 cas de la variante Omicron ont été signalés. Cependant, contrairement à l’Angleterre et l’Écosse, la Delta y reste la variété dominante.

Ce chiffre record fait suite à la réintroduction de règles plus strictes annoncée jeudi par le gouvernement gallois.

À partir du dimanche 26 décembre, six personnes maximum seront autorisées à se réunir dans les pubs, cinémas et restaurants et les règles de distanciation sociale de deux mètres seront de retour dans les lieux publics.

C’est aussi le retour du masque.

Dans un geste surprenant compte tenu de l’augmentation inquiétante des infections, le gouvernement gallois a confirmé vendredi qu’il suspendait ses rendez-vous de vaccination ce week-end à la lumière des célébrations de Noël.

Le service reprendra lundi.

En Angleterre, le déploiement se poursuivra le jour de Noël et le lendemain de Noël.

Les derniers chiffres montrent que 2 486 737 personnes au Pays de Galles ont reçu une injection du vaccin Covid et 2 296 242 ont reçu les deux.

Pendant ce temps, 1 490 668 résidents ont pris leurs injections de rappel.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a invoqué aujourd’hui, devant un sapin de Noël à Downing Street, l’enseignement de Jésus-Christ pour exhorter le public britannique à se procurer ses boosters.

Dans une déclaration vidéo filmée, M. Johnson a célébré les membres du public qui « se faisaient piquer non seulement pour eux-mêmes, pour nous-mêmes, mais pour les amis et la famille et toutes les personnes que nous rencontrons ».

Il a ajouté: « C’est, après tout, l’enseignement de Jésus-Christ, dont la naissance est au cœur de cette énorme fête – que nous devons aimer nos voisins comme nous nous aimons nous-mêmes. »