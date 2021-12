Nouvelles de Covid: le plan B pourrait coûter aux Britanniques 4 milliards de livres sterling par MOIS – avertissement urgent | Politique | Nouvelles

Boris Johnson devrait annoncer l’introduction de nouvelles restrictions contre Covid à un moment donné dans les prochaines 24 heures. Une source gouvernementale a déclaré au Guardian que « de nouvelles règles Covid sont imminentes » après qu’une vidéo a émergé du personnel de Downing Street en train de rire d’une fête de Noël organisée l’année dernière.

Les rapports suggèrent que M. Johnson pourrait réintroduire le travail à domicile et introduire des passeports vaccinaux Covid.

Trois hauts responsables de Whitehall ont déclaré au Financial Times que le gouvernement avait décidé d’imposer ces mesures hivernales du «plan B».

Mais une nouvelle analyse de l’Institute of Economic Affairs (IEA) a révélé que ces mesures auraient un impact accablant sur l’économie britannique, à un moment où la reprise financière des blocages précédents tire déjà sur les poches des contribuables.

Le groupe de réflexion a prédit que les restrictions pourraient ajouter de nouveaux coûts de 4 milliards de livres sterling chaque mois.

Julian Jessop, chercheur en économie à l’IEA, a déclaré: «Même sans un verrouillage national complet, les restrictions supplémentaires de Covid apparemment envisagées à Whitehall pourraient facilement réduire de 2% le PIB – coûtant à l’économie britannique 4 milliards de livres sterling par mois – et forcer le contribuable à accumuler des milliards de plus pour éviter une nouvelle vague de faillites et de pertes d’emplois.

Il est également entendu que les coûts des nouvelles mesures ne s’arrêteraient pas à l’économie.

Toby Young, rédacteur en chef du Daily Skeptic, a déclaré que d’autres impacts seraient «encore pires» que ceux sur l’économie.

Il a déclaré à Express.co.uk : « Il est juste de reconnaître l’impact économique ruineux du ‘Plan B’, mais encore pire que le coût financier serait la demande constante des petits fonctionnaires de voir des preuves de notre statut vaccinal.

« La Grande-Bretagne n’est pas et ne devrait jamais être un pays ‘papiers s’il vous plaît’. »

M. Jessop a ajouté : «[The economic cost] s’ajoute à tous les coûts sociaux et préjudices au bien-être et aux libertés des personnes, ainsi qu’au risque de perturbation supplémentaire de l’éducation des enfants.

« Certains diront que ce serait un juste prix à payer pour réprimer Omicron. Cependant, cela nécessiterait des preuves beaucoup plus solides que la nouvelle variante est plus mortelle, pas seulement plus transmissible.

« C’est une barre particulièrement haute à franchir au Royaume-Uni, où la plupart des experts s’accordent à dire que la population a maintenant acquis un degré élevé d’immunité en raison d’infections passées et du programme de rappel de vaccins. »

Les informations faisant état de l’introduction imminente de nouvelles mesures surviennent malgré les avertissements de nombreux conseillers scientifiques clés, dont le directeur de l’Oxford Vaccine Group, et d’institutions respectées, telles que l’Organisation mondiale de la santé, suggérant que les craintes sont exagérées.

Le professeur Calum Semple du groupe consultatif gouvernemental SAGE a déclaré la semaine dernière: « Ce n’est pas une catastrophe, et les gros titres de certains de mes collègues disant » c’est horrible « , je pense, exagèrent énormément la situation. »

Commentant la réponse du gouvernement à Omicron, y compris le récent resserrement des règles relatives aux masques faciaux, le professeur Karol Sikora, un spécialiste du cancer de premier plan, a déclaré à Express.co.uk : « Les précautions raisonnables semblent réalistes, mais certaines des précautions sont tout simplement idiotes. »

Il a ajouté que « les politiciens se sont trompés dans leurs priorités », en se concentrant sur un virus avec un taux de mortalité incroyablement bas tout en continuant à faire trop peu de choses sur davantage de maladies en série, telles que le cancer.

Il a dit: « [Politicians] veulent montrer qu’ils peuvent faire des choses » en réagissant rapidement, mais se demande si c’est la bonne chose à faire.

Le nombre total de décès de la variante Omicron est toujours à zéro, selon l’Organisation mondiale de la santé, bien que la variante se soit propagée à près de 50 pays à travers le monde.