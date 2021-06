Nouvelles de Covid: le plus long patient du Royaume-Uni décède après avoir déclaré qu’il «ne pouvait plus vivre comme ça» | Royaume-Uni | Nouvelles

Lors d’un sommet annuel des dirigeants chrétiens conservateurs, l’ancien vice-président Mike Pence a été qualifié de « traître » alors qu’il se faisait huer et chahuter lors d’un discours qu’il a prononcé. La Faith & Freedom Coalition « Road to the Majority » est un sommet chrétien conservateur qui a dans le passé présenté l’ancien président Donald […] More