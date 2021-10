Nouvelles de Covid: le Royaume-Uni a mis en garde contre une « catastrophe hivernale » alors que les cas « montent en flèche » – rapport | Royaume-Uni | Nouvelles

Les médecins du NHS expliquent les vaccins d’hiver

Après une vague d’infections chez les jeunes, une nouvelle étude a révélé que le nombre de cas « déborde » désormais dans la fourchette des 35-55 ans. Cela survient alors que l’efficacité du vaccin commence à décliner pour ceux qui ont eu leur vaccin au printemps et au début de l’été. L’analyse, publiée dans le cadre de l’étude ZOE, montre que bien que les derniers chiffres aient légèrement diminué, passant de 71 111 à 69 993 cas quotidiens cette semaine, les niveaux restent trop élevés alors que le pays entre dans la saison critique de la grippe.

Si le nombre de cas continue d’augmenter au-delà des 55 ans et moins, le professeur Tim Spector, scientifique principal de l’étude, a averti que cela pourrait signifier un « désastre » pour le NHS.

Il a déclaré: « Le Royaume-Uni semble se réveiller lentement du fait que les cas de COVID sont trop élevés, mais la réalité est qu’ils montent en flèche depuis des mois et de nombreux pays nous ont mis sur leur liste rouge. Les infections restent élevées chez les jeunes , et semblent se répandre chez les 35-55 ans.

« Si ces augmentations se glissent chez les plus de 55 ans, cela pourrait être un désastre pour le NHS cet hiver.

« Cette semaine, un important fournisseur de maisons de soins au Royaume-Uni a confirmé que, sur la base de nos recherches, il incluait désormais des symptômes de type rhume sur leurs formulaires de visiteur pour empêcher les cas potentiels de COVID d’entrer dans leurs installations.

« C’est une décision audacieuse car elle va à l’encontre des directives officielles du gouvernement, mais finira par sauver des vies, et j’espère que d’autres suivront.

« Avec des cas si élevés, il est clair que l’immunité collective ne se produit pas, et le risque est que la plupart des gens continuent de croire qu’ils sont en sécurité s’ils ont eu COVID ou un vaccin.

« Les données de ZOE montrent que la protection vaccinale diminue avec le temps et qu’une infection naturelle à elle seule ne donne qu’une protection de 64%, nous devons donc faire tout notre possible pour que tout le monde soit doublement vacciné et arrêter d’attendre que l’immunité collective se produise par infection naturelle. »

Dans les données publiées par l’étude, les incidences chez les 35-55 ans ont commencé à augmenter vers le 16 septembre.

Au 9 octobre, l’étude estimait que le nombre de cas parmi le groupe d’âge approchait désormais les 20 000 par jour après être tombé en dessous de 14 000 le 16 septembre.

Bien qu’il n’augmente pas aussi rapidement, le nombre de cas parmi les 55-75 ans a également commencé à augmenter le 16 septembre.

Au cours de la même période, le nombre de cas est passé de 4 000 à 6 000 par jour.

L’étude a également suggéré que le taux R à l’échelle du Royaume-Uni est de un, alors qu’en moyenne, une personne sur 69 a des symptômes de Covid.

Les données montrent également que les cas chez ceux qui n’ont pas été vaccinés approchent d’un pic de 20 000 par jour.

Cependant, parmi le groupe d’âge des 0-18 ans, les cas ont commencé à baisser après avoir atteint un sommet de 38 000 le 16 septembre – les cas sont maintenant tombés en dessous de 34 000.

Cela survient alors que les secrétaires à la santé et à l’éducation, Sajid Javid et Nadhim Zahawi, ont écrit aux parents pour les encourager à vacciner leurs jeunes enfants.

Dans la lettre, les deux secrétaires d’État ont déclaré: « Nous savons que les étudiants ont manqué beaucoup de temps à l’école et au collège depuis le début de la pandémie, et que rien ne remplace l’apprentissage en face à face.

« Maintenir les élèves en classe dans les mois à venir est donc une priorité du gouvernement, à la fois pour leur bien-être immédiat et à plus long terme.

«Les jeunes qui tombent malades devront manquer l’école ou l’université et peuvent le transmettre à d’autres.

« C’est pourquoi nous vous encourageons tous à aider vos enfants à se faire vacciner et à continuer à se faire tester régulièrement.

« Cela aidera à détecter les cas tôt, à réduire la propagation et à maintenir les élèves dans l’éducation. »

L’étude a été publiée le 14 octobre et a suivi les données jusqu’au 9 octobre.