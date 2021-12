Nouvelles de Covid: le Royaume-Uni devrait « jeter le livre » aux anti-vaccins scandaleux, déclare Ben Everitt | Royaume-Uni | Des nouvelles

Ben Everitt a lancé une diatribe contre les anti-vaccins qui, selon lui, doivent être plus sévères contre les autorités après qu’une autre manifestation violente a eu lieu hier dans un centre du NHS à Milton Keynes. M. Everitt, qui est le député conservateur de Milton Keynes North, a souligné que de nouvelles sanctions doivent être imposées dans le but de dissuader les manifestants et les vandales de dépasser le cap à maintes reprises. La manifestation d’hier dans le Buckinghamshire est rapidement devenue laide alors que les manifestants agressifs ont injurié le personnel, jeté des cônes de signalisation sur une tente et renversé des panneaux indiquant le chemin vers le centre de test.

L’équipement a été gravement endommagé et une femme a même volé des kits de test et des papiers dans la tente avant de les jeter sans pitié dans une poubelle à proximité.

Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a qualifié les incidents d’« ignobles » et d’« inacceptables », mais aucune arrestation n’a encore été effectuée par la police.

Les militants déchaînés ont pris d’assaut le site de test de Covid brandissant des banderoles disant « Boris a menti, des gens sont morts », « la liberté n’est pas négociable », « 99,97% ne meurent pas », « Si vous vous conformez, vous êtes complice », « Pas de passeport Vax », « Les vaccins expérimentaux contre Covid tuent », « Reclaim NHS, End Jab Tyranny NOW ».

S’adressant à GB News, M. Everitt a exprimé son point de vue sur les incidents, exhortant la Grande-Bretagne à « jeter le livre » aux manifestants pour leurs actions et leurs explosions.

Un porte-parole de la police de Thames Valley a déclaré que des mesures seraient prises pour traduire les « délinquants en justice ».

Les incidents ont coïncidé avec la visite de Boris Johnson dans un centre de vaccination à Milton Keynes, le Premier ministre disant aux gens de se faire tester avant les festivités du Nouvel An.

En attendant que la police mène son enquête et identifie les coupables, la ministre de l’Intérieur Priti Patel en a profité pour rappeler l’importance de se faire vacciner et booster.

Elle a déclaré: « Et il est totalement inacceptable que les théoriciens du complot intimident et harcèlent ceux qui administrent des tests ou livrent le programme de vaccins salvateurs.

« La police a tout mon soutien pour prendre des mesures rapides si nécessaire. »

Pour aggraver les choses, le même groupe de manifestants, dirigé par le théoricien du complot et militant anti-vaccination Piers Corbyn, s’est ensuite tourné vers un théâtre de la même ville, provoquant des ravages lors d’une représentation de pantomime hier après-midi.

Un certain nombre d’enfants présents, qui regardaient le spectacle Jack and the Beanstalk, auraient été effrayés par le rassemblement.