Nouvelles de Covid: le Royaume-Uni pourrait se joindre aux États-Unis et à l’Allemagne pour restreindre les voyages en Espagne en raison d’une augmentation record | Monde | Des nouvelles

Espagne : un expatrié britannique remet en question l’application des laissez-passer Covid

L’Allemagne a déclaré qu’elle ajoutait l’Espagne à sa liste de zones à risque de COVID-19. Il a suivi les États-Unis exhortant les ressortissants et résidents américains à éviter les voyages là-bas. Alors que deux des plus grandes économies du monde rendent plus difficile pour les voyageurs non vaccinés de visiter la nation ibérique, des questions se sont posées sur la position du Royaume-Uni.

L’approche plus stricte des voyages en Espagne arrive à un moment difficile. Jeudi, un nouveau record quotidien d’infection avec près de 73 000 nouveaux cas enregistrés a été établi.

Il s’agit du troisième record consécutif de l’Espagne en trois jours.

De plus, le taux de contagion national sur 14 jours a atteint son plus haut niveau cette année – 911 nouveaux cas pour 100 000 habitants.

Les jours précédant le réveillon de Noël, on pouvait voir des résidents chercher à déterminer s’ils étaient contagieux, ce qui a entraîné de longues files d’attente et une pénurie de tests.

Depuis vendredi, le port du masque en extérieur, à quelques exceptions près, est à nouveau obligatoire. En Catalogne, un couvre-feu de 1h à 6h du matin a été imposé.

Lundi, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont placé l’Espagne dans son niveau de risque de voyage le plus élevé, la catégorie de niveau 4.

L’organisme de santé a conseillé aux citoyens « d’éviter les voyages » en Espagne. Cependant, « si vous devez voyager en Espagne, assurez-vous d’être complètement vacciné avant le voyage », a-t-il déclaré.

Le CDC a ajouté : « En raison de la situation actuelle en Espagne, même les voyageurs entièrement vaccinés peuvent être à risque de contracter et de propager des variantes de COVID-19. »

Début novembre, les États-Unis ont levé les restrictions de voyage de Covid sur les passagers entièrement vaccinés en provenance d’Espagne qui ont accepté de se faire tester avant le voyage.

Même si cela s’applique toujours, de nouvelles restrictions ne peuvent être exclues car l’administration Biden cherche à contenir la propagation de la variante Omicron Covid.

Le 15 décembre, le Royaume-Uni a supprimé tous les pays de sa liste rouge de voyage, ce qui signifie que l’entrée des personnes en provenance d’endroits tels que le Botswana, le Nigéria et le Zimbabwe, que le gouvernement considérait comme préoccupante étant donné qu’Omicron a été détecté pour la première fois en Afrique du Sud, est sans restriction.

Le ministre des Transports Grant Shapps a déclaré que la décision était prise en réponse à la propagation incroyablement rapide de la souche à travers le monde. La liste, a-t-il soutenu, n’avait plus de sens.

Le ministère a déclaré: « Alors que les cas d’Omicron augmentent au Royaume-Uni et dans les pays du monde entier, la liste rouge des voyages est moins efficace pour ralentir l’incursion de la variante depuis l’étranger et ces mesures temporaires ne sont plus proportionnées. »

Alors que cette décision signale une approche plus détendue des voyages que celle adoptée par d’autres pays, suggérant qu’aucune autre restriction ne sera imposée à ceux qui arrivent au Royaume-Uni ou à ceux qui souhaitent partir, le nombre de cas de Covid et les hospitalisations sont nettement plus élevés qu’il y a 10 jours, ce qui pourrait entraîner des changements.

Vendredi matin, selon les chiffres du gouvernement, 122 186 cas de coronavirus avaient été enregistrés – un autre nombre record de cas quotidiens – et 137 décès dans les 28 jours suivant un test positif avaient été enregistrés.

Pendant ce temps, le NHS a mis en garde contre une forte augmentation du nombre d’hospitalisations pour COVID-19 après que 1 171 personnes à travers le Royaume-Uni ont dû être admises.

Matthew Taylor, directeur général de la Confédération du NHS, a déclaré : « Les admissions quotidiennes à l’hôpital avec Covid ont augmenté de plus de 40 % au cours de la semaine dernière en Angleterre. [from 815 to 1,098] et c’est vraiment inquiétant pour les responsables de la santé dont les équipes travaillent d’arrache-pied dans un contexte d’absences croissantes du personnel et de pressions plus larges. »

Alors que les ministres ont déclaré qu’ils n’avaient pas l’intention d’annoncer cette semaine de restrictions sur les coronavirus après Noël, le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a déclaré que le No10 « garderait la situation à l’étude », et des sources ont déclaré que les dirigeants du Guardian devraient évaluer la nouvelle modélisation de l’Université de Warwick. .

Il a été remis au Groupe consultatif scientifique pour les urgences (Sage) dans des documents publiés jeudi et aurait suscité des inquiétudes parmi les responsables gouvernementaux – laissant entendre que le Royaume-Uni pourrait revenir à l’étape 2 des directives Covid à partir du 28 décembre ou du 1er janvier.