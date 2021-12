Nouvelles de Covid: le verrouillage de l’Angleterre craint pour le réveillon du Nouvel An alors que l’Europe et le reste du Royaume-Uni se resserrent | Royaume-Uni | Des nouvelles

Les données les plus récentes publiées lundi ont montré que 98 515 personnes avaient renvoyé un test positif en une journée, mais les chiffres du week-end de Noël étaient encore plus élevés. Un nombre record de cas a été signalé en Angleterre le jour même de Noël, avec 113 628 infections confirmées le 25 décembre et 103 558 le lendemain de Noël.

Cependant, le gouvernement britannique suspend toute restriction, le secrétaire à la Santé Sajid Javid réitérant que les célébrations du Nouvel An peuvent toujours se dérouler en Angleterre comme prévu.

M. Javid a averti que les personnes qui sonnent en groupe en 2022 devraient « rester prudentes » et se tester avant d’assister à tout rassemblement.

Cependant, le gouvernement continue d’accorder une attention particulière au nombre de personnes non vaccinées qui se retrouvent hospitalisées avec COVID-19 et aux pénuries de personnel qui frappent les services d’urgence et le NHS.

L’Angleterre est la seule nation britannique à avoir évité la pression pour réimposer certaines limitations à la mixité sociale à la suite du week-end festif.

Au Pays de Galles, la règle de six a été remise en place dès le lendemain de Noël, ce qui signifie que seulement six personnes peuvent se rencontrer dans des espaces intérieurs comme des pubs et des cinémas.

Les boîtes de nuit sont désormais obligées de rester fermées dans les trois pays décentralisés – un coup dur pour les entreprises de la vie nocturne avant les célébrations du Nouvel An.

Un maximum de 30 personnes dans des espaces clos et 50 lors d’événements en plein air est désormais la limite, annoncée par le gouvernement gallois avant Noël.

Ce nombre est légèrement plus élevé en Écosse, car le premier ministre Nicola Sturgeon a limité les événements en salle à 100 personnes debout et le mélange en salle à trois ménages.

Cependant, M. Macron n’a pas institué de couvre-feu pour les célébrations du Nouvel An, qui était en vigueur en France à cette époque l’année dernière.

Samedi, la France a enregistré un nombre record de nouvelles infections à plus de 100 000 – le chiffre le plus élevé de la pandémie à ce jour pour le pays.

Une situation similaire est observée en Allemagne, où le nombre de personnes pouvant assister à des rassemblements intérieurs et extérieurs a également été tranché.

Plusieurs États allemands fermeront certaines parties du secteur de l’hôtellerie et certains restaurants seront contraints de fermer leurs portes plus tôt qu’auparavant.

C’est la deuxième année consécutive que l’Allemagne annule les feux d’artifice du Nouvel An.

Les non-vaccinés en Allemagne observeront des restrictions plus contraignantes que ceux qui sont complètement vaccinés ou récemment remis de COVID-19, mais tous verront un resserrement des libertés au milieu des inquiétudes d’Omicron.

Un tableau de la rébellion se dessine en Belgique, après qu’un certain nombre de lieux culturels, comme des cinémas et des théâtres, aient refusé de fermer comme l’exigent les nouvelles mesures et lancé un défi avec le ministère belge de l’Intérieur.

Le pays a été secoué par la mort récente du champion belge de kickboxing, Frédéric Sinistra, un anti-vaxxer vocal qui a été admis en soins intensifs le mois dernier.

Il est décédé des complications du COVID-19 après avoir tenté de traiter le « petit virus » dans sa propre maison.