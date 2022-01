Nouvelles de Covid: les Britanniques font pression pour que toutes les restrictions soient abandonnées après que le Premier ministre a « perdu sa crédibilité » | Royaume-Uni | Des nouvelles

Le Premier ministre souhaite que le port obligatoire du masque, le travail à domicile et les passeports vaccinaux restent en place pendant encore trois semaines après que les données aient montré qu’un record d’une personne sur 15 en Angleterre avait Omicron la veille du Nouvel An. Les députés conservateurs ont été énervés par la décision du Premier ministre et ont insisté sur le fait que les restrictions doivent être abandonnées alors que les hospitalisations et les décès sont faibles par rapport aux pics de variantes précédents.

Dans un sondage auprès de 1 310 lecteurs d’Express, organisé du 5 au 6 janvier, 71% des électeurs ont déclaré que le Royaume-Uni devrait supprimer complètement les restrictions de Covid, tandis que 27% ont déclaré qu’il ne le devrait pas et 2% n’étaient pas sûrs. Un lecteur a commenté le récent scandale de la fête de Noël au cours duquel des membres du parti conservateur ont assisté à des fêtes pendant le verrouillage.

Ils ont déclaré: «Johnson et son gouvernement ne peuvent vraiment plus demander à tout le monde d’obéir au verrouillage après ce qu’ils ont fait car ils ont perdu toute crédibilité.

« Ils pensent toujours que c’était parfaitement bien pour Johnson and co. d’ignorer les règles de verrouillage qu’ils avaient fixées, alors que des dizaines de millions de Britanniques leur obéissaient au prix de grands sacrifices personnels, beaucoup dans des circonstances très difficiles et tragiques.

Un autre lecteur, Mark, a déclaré : « Bien sûr, il aurait dû vivre à genoux depuis bien trop longtemps. J’ai eu trois vaccins contre le covid, un vaccin contre la grippe, plus un vaccin contre le zona et un vaccin contre la pneumonie, si cela ne suffit pas, qu’est-ce que c’est ?

Ils ont ajouté: «Les non vaxxés devraient avoir la preuve d’un test négatif datant de moins de 24 heures chaque fois qu’ils se rendent dans un espace public. C’est juste, et les antivaxxeurs peuvent toujours démontrer leur droit de ne pas se faire piquer.

« Il ne devrait y avoir aucune sanction pour les entreprises du secteur privé qui souhaitent se séparer du personnel qui refuse les vaccinations. »

Mais Ben P et d’autres n’étaient pas d’accord, il a dit : « C’est simple – le seul endroit où vous devriez avoir besoin d’un passeport vaccinal est d’entrer est un hôpital. »

Une majorité d’électeurs, 66%, ont déclaré que toutes les restrictions de voyage devraient être levées et les tests aux frontières supprimés, tandis que 30% ont déclaré qu’ils ne devraient pas l’être, et 4% n’étaient pas sûrs.

