Nouvelles de Covid: les Britanniques SOUTIENNENT massivement les appels au verrouillage de Noël | Royaume-Uni | Des nouvelles

Un sondage réalisé par Savanta Comres a révélé qu’un adulte britannique sur deux soutient un verrouillage national de deux semaines en décembre. Express.co.uk demande maintenant aux lecteurs s’ils sont en faveur d’un verrouillage de Noël. Votez dans le sondage ci-dessous et laissez vos commentaires dans la section commentaires.

Le Premier ministre Boris Johnson est déjà passé aux restrictions du Plan B en Angleterre et a refusé d’exclure l’imposition de nouvelles mesures pendant la période des fêtes suite à la montée en puissance de la variante Omicron.

Le Savanta Comres a découvert que 51% des adultes britanniques soutenaient un verrouillage de deux semaines en décembre.

L’enquête a interrogé 1 004 personnes le 14 décembre – et a révélé que 32 % des adultes s’opposaient au retour de mesures draconiennes.

Le sondage a suggéré que parmi les 18-34 ans, 45% étaient en faveur d’un verrouillage et 34% s’y opposaient.

Pour les 35-54 ans, il a suggéré que 54% étaient favorables et 32% étaient contre.

Pendant ce temps, pour les personnes de 55 ans et plus, 53 % étaient favorables et 31 % s’y opposaient.

Le sondage a également suggéré que les électeurs travaillistes étaient plus enclins que les partisans des conservateurs à soutenir un autre verrouillage.

L’enquête a suggéré que 60% des électeurs travaillistes étaient en faveur, contre seulement 48% des partisans conservateurs.

LIRE LA SUITE: Les Britanniques se préparent à un barrage de nouvelles règles après le retrait de l’UE

Les craintes concernant un autre verrouillage se sont enflammées cet après-midi après que le Royaume-Uni a enregistré le nombre total quotidien de cas de coronavirus le plus élevé depuis le début de la pandémie

Les chiffres officiels ont montré 78 610 nouveaux cas enregistrés mercredi à 9 heures.

Il s’agit du chiffre le plus élevé depuis le début des tests de masse à l’été de l’année dernière et dépasse le record précédent du 8 janvier lorsque 68 053 ​​nouveaux cas ont été signalés.

Plus tôt dans la journée, le secrétaire aux Transports Grant Shapps a déclaré qu’il pensait qu’aucune autre mesure ne serait nécessaire avant Noël.

S’exprimant lors d’un briefing à Downing Street cet après-midi, le Premier ministre a déclaré qu’il était « absolument vital » que tout le monde reçoive un coup de pouce pour s’attaquer à la variante Omicron.

Il a averti que dans certaines régions, le taux de doublement de la variante était désormais inférieur à deux jours.

Johnson a déclaré: « Je crains que nous ne voyions également l’augmentation inévitable des hospitalisations de 10 % à l’échelle nationale, semaine après semaine, et de près d’un tiers à Londres. »

Le Premier ministre a toutefois ajouté qu’il y avait également des « signes d’espoir » et qu’une « grande riposte nationale a commencé ».