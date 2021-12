Nouvelles de Covid: les Britanniques vivant dans l’UE INTERDITS de traverser la France pour rentrer du Royaume-Uni | Royaume-Uni | Des nouvelles

Eurotunnel a publié une « mise à jour urgente pour les résidents britanniques dans l’UE » sur son site Internet et sa page Twitter. Le communiqué se lit comme suit : « Suite à une décision du gouvernement français, le 28/12/2021, à moins qu’ils ne détiennent la résidence française, les citoyens britanniques sont désormais considérés comme des citoyens de pays tiers et ne peuvent plus transiter par la France par la route pour rejoindre leur pays de résidence dans l’UE. «

Le 18 décembre, le gouvernement d’Emmanuel Macron a resserré les restrictions sur les voyages en provenance du Royaume-Uni à la suite d’une augmentation de la variante Omicron en Grande-Bretagne.

Cela signifie que la France n’autorise désormais les voyages depuis le Royaume-Uni que pour ce qu’elle considère comme des « raisons impérieuses ».

Le dernier guide de voyage de la France précise « les ressortissants de l’Union européenne ou assimilés », ainsi que leurs conjoints et enfants, « qui ont leur résidence principale en France ou qui rejoignent, en transit par la France, leur résidence principale dans un pays de la Union européenne » sont considérés comme ayant une raison impérieuse de voyager du Royaume-Uni à travers la France.

