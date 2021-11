Nouvelles de Covid: les cas de coronavirus au Royaume-Uni chutent dans la plus forte baisse hebdomadaire de 2021 | Royaume-Uni | Nouvelles

Selon les chiffres de l’étude ZOE Covid, 72 546 cas ont été signalés au cours de la semaine entre le 23 octobre et le 6 novembre. Cette baisse représente une baisse de 18% par rapport à la semaine suivante, ce qui donne un coup de fouet aux plans de Boris Johnson. En effet, le professeur Tim Spector, scientifique principal de l’étude, a affirmé que la baisse des cas chez les enfants au cours des deux dernières semaines a causé la chute.

Telle est la baisse des cas, le taux R ou la valeur de reproduction du Royaume-Uni, s’est maintenant installé sur 0,9 au Royaume-Uni

Alors que les cas diminuent, le professeur Spector a mis en garde contre les taux de mortalité toujours élevés à travers le pays.

Le professeur Spector a déclaré: « Cette baisse des cas est la plus forte baisse hebdomadaire que nous ayons vue toute l’année, et est due à une baisse soutenue des cas chez les enfants au cours des deux dernières semaines.

« Cependant, les cas sont toujours élevés et, de manière inquiétante, nous constatons toujours des taux de mortalité élevés car COVID occupe jusqu’à 8% des lits d’hôpitaux.

« Alors que nous nous dirigeons vers les mois les plus froids, nous constatons beaucoup de maladies dans la population avec des épidémies généralisées de rhume et des niveaux toujours élevés de COVID.

« Connaître la différence entre les deux est plus difficile que jamais, car les cas chez les vaccinés sont bénins et incluent des symptômes tels que des éternuements, des maux de tête et un écoulement nasal et peuvent être facilement transmis aux membres de la famille ou aux collègues de travail.

« Pour réduire les chiffres, il est crucial que toutes les personnes éligibles pour recevoir leurs injections de rappel, même si elles ont récemment eu une infection au COVID, car nous avons montré que les infections naturelles ne produisent pas toujours une réponse immunitaire et une protection.

« Nous savons d’après nos recherches que les vaccins (administrés en 3 doses) offrent la plus grande protection possible contre la transmission du virus et l’hospitalisation avec des symptômes plus graves. »

JUST IN: Brexit LIVE: l’UE recule et accepte que Londres détienne des banques clés

Selon les propres chiffres du gouvernement, 195 décès ont été signalés jeudi.

Au cours de la semaine se terminant le 11 novembre, 1 138 décès ont été enregistrés, soit une baisse de 4,4% par rapport à la semaine précédente.

En termes de patients admis à l’hôpital, 868 ont été signalés le 11 novembre.

Au cours de la semaine précédant le 11 novembre, 6 519 ont été enregistrés, soit une baisse de 10,8% par rapport à la semaine précédente.

Cela survient alors que le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a affirmé que ceux qui refusent un rappel pourraient se voir interdire de prendre les trains ou d’entrer dans les restaurants.

Interrogé sur la politique de vaccination de rappel de la France, il a déclaré: « Nous n’envisageons pas encore cela. Nous sommes très concentrés sur notre programme de rappel, comme vous pouvez l’imaginer.

« Plus de 10,6 millions de boosters, je pense, dans tout le Royaume-Uni déjà jusqu’à présent, un nombre record de réservations, de nombreuses personnes se sont manifestées.